Бежавший экс-президент Шри-Ланки вернулся в страну

Бежавший со Шри-Ланки из-за протестов экс-президент Готабайя Раджапакса вернулся в страну. 9 июля протестующие захватили его резиденцию, а 12 июля стало известно, что он улетел на Мальдивы. 15 июля он подал в отставку

Готабая Раджапакса (Фото: Eranga Jayawardena / AP)

Бывший президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса, бежавший из страны в связи с протестами, во время которых захватили его резиденцию, вернулся на остров, сообщает Ada Derana.

По данным агентства, Раджапакса 12 июля на военном самолете прибыл на Мальдивы со своей женой Иомой и двумя офицерами службы безопасности. Военно-воздушные силы Шри-Ланки позже подтвердили, что они предоставили военный самолет для вылета политика по просьбе действующего правительства.

Два дня спустя бывший президент отправился в Сингапур рейсом авиакомпании Saudi Airlines, указывает агентство. Сингапурские власти продлевали ему разрешение на пребывание в стране, однако его срок действия истек 11 августа. Правительство Сингапура пояснило, что Раджапакса находился с частным визитом и ему не было предоставлено убежище. Находясь в Сингапуре Раджапакса подал заявление об отставке.

Затем бывший президент вылетел в Таиланд в поисках временного убежища. Глава МИДа Таиланда Дон Прамудвинай пояснил, что Раджапакса может оставаться в Таиланде в течение 90 дней, поскольку он все еще является обладателем дипломатического паспорта.

Массовые беспорядки на Шри-Ланке достигли пика 9 июля, когда протестующие захватили резиденцию президента, а позже подожгли дом на тот момент премьер-министра Ранила Викрамасингхе. Протесты начались еще весной из-за экономического кризиса.

После отставки Раджапаксы 15 июля Викрамасингхе стал исполняющим обязанности президента. Он дважды вводил чрезвычайное положение и комендантский час из-за продолжающихся протестных акций. Поскольку Раджапакса ушел в отставку до окончания срока, президента выбирал парламент. 20 июля за кандидатуру Викрамасингхе проголосовали 134 депутата из 225. Он пробудет на посту до 2024 года, когда в стране пройдут новые всенародные выборы.