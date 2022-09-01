WSJ узнала о разработанном G7 плане по ограничению цен на нефть из России
Министры финансов стран G7 (Группа семи, включает Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США) в пятницу, 2 сентября на встрече в онлайн-формате представят план по установлению предельной цены на нефть из России, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Со слов собеседников, западные финансовые чиновники намерены обсудить план до конца этой недели, поскольку они рассчитывают выработать действенную политику к декабрю. Газета пишет, что он также предусматривает введение предельных цен на нефтепродукты, такие как мазут.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что установление потолкан на российскую нефть — «самый эффективный способ нанести сильный удар по доходам» страны, который к тому же приведет к падению мировых цен на энергоносители. Она подтвердила, что главы Минфинов стран G7 обсудят этот вопрос, передает Reuters.
Глава Минфина США Джанет Йеллен в свою очередь считает, что введение ценового потолка не только сократит доходы России, необходимые, по словам министра, для боевых действий на Украине, но и поддержат надежные поставки нефти на мировой рынок и поможет в борьбе с инфляцией. Об этом она заявила по итогам встречи с британским коллегой Надимом Захави 31 августа.
По словам Захави, правительство Великобритании уверено, что ограничение цен со стороны G7 может принести результаты, но к процессу нужно привлечь и другие страны, в частности Индию, Турцию, Южную Африку и Норвегию.
В начале июня Евросоюз ввел частичное эмбарго на российскую нефть. Морские поставки российского сырья в ЕС должны прекратиться с 5 декабря. Кроме того, будет запрещено страхование и перестрахование морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов в третьи страны. США отказались от ее импорта еще в марте. Затем страны G7 договорились вдобавок к эмбарго ЕС ограничить цены на российскую нефть. По словам премьера Японии Фумио Кисиды, верхний порог планируется установить на уровне примерно половины нынешней цены. Как сообщал Reuters, G7 может ввести механизм ограничения цен в декабре.
По мнению президента Владимира Путина, при введении потолка стоимости нефти ее цены «взлетят до небес». Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила, что Россия, скорее всего, перестанет продавать топливо страны, применившие ограничения.