WSJ узнала о разработанном G7 плане по ограничению цен на нефть из России

США и Великобритания считают, что ограничение стоимости российской нефти сократит доходы страны и приведет к падению мировых цен на энергоносители. Путин ранее предупреждал, что из-за этой меры цены «взлетят до небес»

Министры финансов стран G7 (Группа семи, включает Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США) в пятницу, 2 сентября на встрече в онлайн-формате представят план по установлению предельной цены на нефть из России, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Со слов собеседников, западные финансовые чиновники намерены обсудить план до конца этой недели, поскольку они рассчитывают выработать действенную политику к декабрю. Газета пишет, что он также предусматривает введение предельных цен на нефтепродукты, такие как мазут.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что установление потолкан на российскую нефть — «самый эффективный способ нанести сильный удар по доходам» страны, который к тому же приведет к падению мировых цен на энергоносители. Она подтвердила, что главы Минфинов стран G7 обсудят этот вопрос, передает Reuters.

Глава Минфина США Джанет Йеллен в свою очередь считает, что введение ценового потолка не только сократит доходы России, необходимые, по словам министра, для боевых действий на Украине, но и поддержат надежные поставки нефти на мировой рынок и поможет в борьбе с инфляцией. Об этом она заявила по итогам встречи с британским коллегой Надимом Захави 31 августа.

По словам Захави, правительство Великобритании уверено, что ограничение цен со стороны G7 может принести результаты, но к процессу нужно привлечь и другие страны, в частности Индию, Турцию, Южную Африку и Норвегию.

В начале июня Евросоюз ввел частичное эмбарго на российскую нефть. Морские поставки российского сырья в ЕС должны прекратиться с 5 декабря. Кроме того, будет запрещено страхование и перестрахование морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов в третьи страны. США отказались от ее импорта еще в марте. Затем страны G7 договорились вдобавок к эмбарго ЕС ограничить цены на российскую нефть. По словам премьера Японии Фумио Кисиды, верхний порог планируется установить на уровне примерно половины нынешней цены. Как сообщал Reuters, G7 может ввести механизм ограничения цен в декабре.

Читайте на РБК Pro Pro Ядерная угроза: правда и мифы. Отрывок из книги Крессона Кирни Ядерная угроза: правда и мифы. Отрывок из книги Крессона Кирни Саммари Pro В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось Статьи Pro Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Статьи Pro В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять Прогнозы Pro Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Инструкции Pro Первые шаги к осознанности: шесть практик по 5 минут Первые шаги к осознанности: шесть практик по 5 минут Инструкции Pro Hard skills 2022: какие качества сегодня помогут продвинуться в карьере Hard skills 2022: какие качества сегодня помогут продвинуться в карьере Инструкции Pro С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку Кейсы

По мнению президента Владимира Путина, при введении потолка стоимости нефти ее цены «взлетят до небес». Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила, что Россия, скорее всего, перестанет продавать топливо страны, применившие ограничения.