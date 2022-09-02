Медведев предупредил об отсутствии газа в Европе при искусственном ограничении цен

Медведев назвал последствия слов «тетеньки фон дер как там Ляйен» для ЕС

Медведев счел, что ограничение цен на российский газ с целью снизить доходы России от экспорта приведет к отсутствию топлива в Европе

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Потолок цен на российский газ приведет к тому, что его и вовсе не будет в Европе, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

«Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России», — заявила тетенька фон дер как там Ляйен. Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», — написал он и добавил эмодзи зловеще смеющегося лица в огне.

Идею установить потолок цен на российский газ предложили лидеры стран G7 на саммите в конце июня, писал Bloomberg. Они предположили, что таким образом смогут ограничить прибыль России от экспорта энергоресурсов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл потолок цен предметом обсуждения стран «Большой семерки» и «Газпрома».

2 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России, и отметила, что возможно рассмотрение этого вопроса на европейском уровне. Она обратила внимание на то, что страны Евросоюза смогли заполнить хранилища газом на 80% раньше запланированных сроков.

В этот же день Reuters узнал о том, что министры финансов стран G7 могут утвердить план по установлению верхней границы цен на российскую нефть. По данным агентства, политики рассчитывают одновременно на сокращение доходов России от экспорта нефти и на сохранение поставок.