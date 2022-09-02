Reuters узнал о возможном согласовании потолка цен на нефть из России

Это может произойти на встрече министров финансов G7. Ожидается, что они опубликуют коммюнике, однако неясно, раскроют ли они в нем уровень предельной цены на российскую нефть

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Министры финансов стран G7 в пятницу могут утвердить план по установлению верхнего предела цен на российскую нефть, пишет Reuters со ссылкой на источники. Власти западных стран рассчитывают, что это поможет лишить Россию дополнительных доходов от экспорта нефти, которые она получает из-за выросших цен, но при этом сохранить поставки.

На пятницу запланировано проведение встречи министров в онлайн-формате, по итогам которой, скорее всего, будет опубликовано коммюнике, пишет агентство.

«Достижение договоренностей вероятно», — прокомментировал чиновник одной из стран, входящих в «Большую семерку». При этом он отметил, что неясно, как много деталей будет раскрыто в коммюнике, например будет ли озвучен ценовой потолок за баррель, выше которого страны откажутся предоставлять страховые услуги и финансирование для грузовых перевозок российской нефти.

В состав G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США. По данным Международного энергетического агентства (МЭА) на ноябрь 2021 года, на долю России в британском импорте нефти приходится 11%, в импорте Канады — 0%, Франции — 13%, Германии — 30%, Италии — 13%, Японии — 3%, США — 7%.

Как пишет Reuters, некоторые чиновники в G7 считают, что введение новых ограничений нуждается в более широкой поддержке, в том числе крупных потребителей нефти Китая и Индии, которые вряд ли одобрят план по установлению предельных цен. При этом другие чиновники утверждают, что Китай и Индия уже выразили заинтересованность в покупке российской нефти по еще более низкой цене, чем G7 собирается установить.

Агентство отмечает, что эффект от ограничений будет в значительной степени зависеть от Великобритании, которая покрывает около 95% страхования судов.

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Лондон ранее высказывался в поддержку новых санкций. Министр финансов Надим Захави заявлял, что британское правительство считает их способными принести результаты, но необходимо при этом привлечь и другие страны, например Индию, Турцию, Южную Африку и Норвегию.

Россия в ответ обещала принять свои меры. В частности, вице-премьер Александр Новак заявлял, что страна не будет поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые введут ограничения. Он счел предложения по цене на нефть абсурдом и вмешательством в рыночные механизмы. О том, что Россия в случае установления потолка не будет осуществлять поставки, говорила и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Президент Владимир Путин счел, что в результате пострадают сами западные страны, поскольку «цены на нефть взлетят до небес».