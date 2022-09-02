На Тайване назвали «адекватной мерой» уничтожение китайского беспилотника

Решение тайваньских военных сбить китайский беспилотник над подконтрольными Тайбэю островами Цзиньмэнь является «адекватной мерой», поскольку аппарат не реагировал на предупреждения. Об этом заявил председатель правительства Тайваня Су Чжэньчан, передает Reuters.

«Они [армия КНР] неоднократно игнорировали наши предупреждения о необходимости покинуть данный район, и у нас не оставалось иного выбора кроме как осуществлять самооборону и стрелять. Эта самая адекватная реакция после проявлений сдержанности и предупреждений», — заявил он.

Китайский дрон был сбит в воздушном пространстве Тайваня близ острова Шиюй (архипелаг Цзиньмэнь) 1 сентября. По данным властей острова, аппарат осуществлял незаконную фотосъемку и не покидал закрытую зону после последовавших предупредительных выстрелов в его сторону.

Цзиньмэнь — это архипелаг площадью 153 кв. км, расположенный в двух десятках километров от материкового Китая, но принадлежащий при этом Тайваню. Население острова насчитывает примерно 128 тыс. человек.



Тайвань объявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Пекин не признает независимость острова и считает его своей провинцией. Административный статус региона до сих пор не урегулирован.

Напряжение между Китаем и Тайванем возросло в последние недели из-за визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. 2 августа Пелоси прибыла на Тайвань, несмотря на все возражения Пекина. Выйдя из самолета, она заявила, что главная цель американской делегации — поддержка «яркой и динамичной» демократии Тайваня. Она покинула остров 3 августа.



Власти КНР раскритиковали визит Пелоси, заявив, что она бросила вызов миру, намеренно совершила провокацию и нарушила принцип «одного Китая». Они осудили визиты и других представителей Вашингтона. Китайские военные 2 августа начали морские и воздушные учения со стрельбами в качестве ответа на поездку Пелоси на Тайвань. В Китае говорили, что учения завершатся в воскресенье, 7 августа. Но за день до их окончания в Пекине анонсировали еще одни маневры до 15 августа в южной части Желтого моря.