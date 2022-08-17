ФСБ раскрыла количество приехавших из ДНР и ЛНР

В апреле–июне в Россию прибыли более полмиллиона граждан Донецкой и Луганской народных республик. За этот же период в республики Донбасса выехали более 400 тыс. россиян. Статистику впервые раскрыла пограничная служба ФСБ

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Пограничная служба Федеральной службы безопасности впервые раскрыла статистические данные по перемещениям граждан между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками. По данным ФСБ, во втором квартале 2022 года в Россию прибыли 507 тыс. граждан ДНР и ЛНР (соответственно, 214 тыс. и 293 тыс.). Напротив, за тот же период граждане России совершили 412 тыс. поездок в эти республики.

Данные по ДНР и ЛНР впервые появились в публикуемых формах ФСБ по количеству прибывших иностранных граждан в Российскую Федерацию и выехавших граждан Российской Федерации за границу. Ранее эта статистика проходила под страновой рубрикой «Украина» (Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля).

Миграция из Донбасса

Всего во втором квартале в Россию, по данным ФСБ, прибыли 3,59 млн иностранных граждан, то есть на долю ДНР и ЛНР приходится более 14% въездов. С Украины в апреле–июне приехали чуть более 657 тыс. человек, в тот же период прошлого года — 1,06 млн человек, но тогда в это число входили и граждане ДНР и ЛНР.

В июне ТАСС сообщал, что с февраля 2022 года в Россию прибыли более 2 млн человек с территории Украины, а также ДНР и ЛНР. «Половина прибывших — это граждане ДНР и ЛНР», — говорил собеседник агентства.

Российские граждане, выезжавшие в республики Донбасса, могли быть выходцами из ДНР и ЛНР, которые получили российский паспорт. В 2019 году президент России Владимир Путин установил упрощенный порядок приобретения российского гражданства для граждан Украины, ДНР и ЛНР. Кроме того, раньше в статистике ФСБ по перемещениям через границу фигурировали «военнослужащие», однако сейчас эти данные обнулены по всем странам за все периоды.

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По данным ФСБ, 170 тыс. россиян (41%) во втором квартале пересекли границу ДНР или ЛНР пешком. Автомобильным транспортом воспользовались 231 тыс. российских граждан (56%), остальные выезды через границу России в республики Донбасса приходились на железнодорожный транспорт.

По методологии ФСБ, если один и тот же иностранный/российский гражданин неоднократно в отчетном периоде выезжал за пределы своей страны, то в данных ФСБ он учитывается столько раз, сколько пересекал государственную границу в одном направлении (то есть корректнее говорить о количестве поездок, а не о количестве граждан).

Выезды в постсоветские республики

В апреле–июне 2022 года за границу выехали 4,99 млн граждан России — на 28% больше, чем в первом квартале текущего года, и на 21% больше, чем в том же квартале 2021 года. Резко сократилось количество поездок в государства, признанные недружественными. Например, в США, по статистике ФСБ, выехали лишь 39 человек — по сравнению с 36,7 тыс. во втором квартале прошлого года. На фоне закрытия прямого авиасообщения Европы с Россией количество поездок в страны Евросоюза уменьшилось на 36% по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 437 тыс. В годовом выражении увеличилось только количество выездов на территорию Литвы (на 14,7%, до 66 тыс.), на территорию Финляндии (на 41,7%, до 145 тыс.) и на территорию Эстонии — в 3,6 раза, до 172 тыс.

Около 80% поездок в Финляндию и Эстонию во втором квартале 2022 года было осуществлено не с целью туризма, а с целью, которая была указана в документах при пересечении границы как «частная». Почти 45% россиян (77 тыс.) в отчетном периоде пересекли российско-эстонскую границу в пешем порядке. Власти Эстонии в августе объявили, что перестанут пускать россиян с действующими шенгенскими визами, выданными этой республикой. Финляндия решила сократить в 10 раз выдачу шенгенских виз россиянам.

По оценкам «Вестника АТОР», исторически поездки россиян в Эстонию чаще были обусловлены не классическим туризмом, а гуманитарными, рабочими, деловыми связями с Эстонией, шопингом.

В то же время значительно выросли поездки российских граждан в другие постсоветские страны, главным образом в Казахстан, Армению и Грузию. Так, количество визитов в Казахстан увеличилось во втором квартале 2022 года к тому же периоду прошлого года в 2,9 раза (до 568 тыс.), в Армению — в 1,5 раза (до 180 тыс.), а в Грузию — в 5,7 раза (до 163 тыс.). После начала военных действий на Украине эти страны стали одним из основных маршрутов релокации россиян и отечественных компаний, а также «карточных туров» — поездок за оформлением международных банковских карт — в такие страны, как Узбекистан или Армения.

Количество российских граждан, выезжавших в Турцию во втором квартале 2022 года, выросло в три раза по сравнению с тем же периодом 2021 года — до 1,03 млн (страна занимает второе место после Абхазии по количеству выезжающих туда россиян).

Большинство поездок в Армению, Грузию и Казахстан совершается официально не с целью туризма. Так, количество поездок в Казахстан с «частной» целью выросло до 494 тыс. (годом ранее — 114 тыс.), в Грузию — до 150 тыс. (годом ранее — 19 тыс.). Между тем количество поездок в Турцию с целью туризма возросло в апреле–июне 2022 года втрое — до 788 тыс. — на фоне закрытия европейских направлений для россиян.