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Протесты в Белоруссии ,  
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Reuters сообщил об обсуждении США, ЕС и Канадой санкций против Минска

Источник агентства заявил, что в случае компромисса между странами-партнерами санкции могут быть введены уже в ближайшее время. Причиной для них называются действия белорусских силовиков во время протестных акций
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Канада, США и Евросоюз обсуждают возможные санкции против Белоруссии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Канаде, знакомый с ситуацией.

«Если решение о санкциях будет принято, их введут в ближайшем будущем», — заявил собеседник агентства.

По его словам, причиной санкций со стороны западных стран стали действия властей при подавлении протестов, начавшихся после выборов 9 августа.

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Как пояснил источник Reuters, Канада, США и страны ЕС ясно дали понять, что подобная ситуация в Белоруссии не может продолжаться. Поэтому партнеры рассматривают возможность введения санкций.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались после оглашения ЦИК предварительных итогов президентских выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Его соперница, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, по данным ЦИК республики, набрала чуть более 10% голосов. Оппозиция называет эти результаты сфальсифицированными.

Во время протестов были задержаны тысячи человек, число пострадавших исчислялось сотнями, есть и смертельные случаи. Сторонники оппозиции обвиняют силовиков в немотивированном применении насилия и пытках задержанных. МВД страны в ответ сообщает о провокациях на акциях протеста и применении насилия в отношении милиционеров. По данным ведомства, в результате действий протестующих пострадали уже более 130 сотрудников правоохранительных органов. 

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Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Многие страны Запада не признали итоги выборов. Литва, Латвия и Эстония объявили Лукашенко и 29 высокопоставленных граждан Белоруссии персонами нон грата. МИД Белоруссии назвал действия прибалтийских стран поспешными.

2 сентября министр иностранных дел республики Владимир Макей сообщил, что Минск ввел асимметричные санкции против стран Балтии, включив в санкционные списки тех, кто пытался вмешиваться во внутренние дела Белоруссии и допускал неприемлемые заявления.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Белоруссия, санкции, США, Канада, ЕС
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