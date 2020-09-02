Reuters сообщил об обсуждении США, ЕС и Канадой санкций против Минска

Источник агентства заявил, что в случае компромисса между странами-партнерами санкции могут быть введены уже в ближайшее время. Причиной для них называются действия белорусских силовиков во время протестных акций

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Канада, США и Евросоюз обсуждают возможные санкции против Белоруссии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Канаде, знакомый с ситуацией.

«Если решение о санкциях будет принято, их введут в ближайшем будущем», — заявил собеседник агентства.

По его словам, причиной санкций со стороны западных стран стали действия властей при подавлении протестов, начавшихся после выборов 9 августа.

Как пояснил источник Reuters, Канада, США и страны ЕС ясно дали понять, что подобная ситуация в Белоруссии не может продолжаться. Поэтому партнеры рассматривают возможность введения санкций.