Белоруссия утвердила асимметричные санкции против балтийских стран

Владимир Макей (Фото: belarusmfa / Facebook)

Белоруссия утвердила асимметричные санкции против Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом министр иностранных дел республики Владимир Макей заявил на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Будут и другие страны вводить санкции против Белоруссии, мы также будем предпринимать соответствующие адекватные решения и давать адекватный ответ», — сказал Макей.

По его словам, в список попали те, кто «рьяно» пытался вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, «делал соответствующие неприемлемые заявления, в том числе политические, и, более того, вносил конкретные предложения по финансовой поддержке оппонентов власти». Глава белорусского МИДа назвал это неприемлемым.

«Мы трактуем это как вмешательство во внутренние дела нашего государства, и, естественно, на основании этого был подготовлен этот асимметричный санкционный список со стороны Белоруссии», — отметил министр.