Белоруссия утвердила асимметричные санкции против балтийских стран

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 73,86 (+0,27) Инвестиции, 13:05
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 87,74 (-0,42) Инвестиции, 13:05
Новак допустил восстановление спроса на нефть в 2021 году Экономика, 17:12 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 17:03 Кремль заявил, что не получал новых данных ФРГ об отравлении Навального Политика, 17:01 Роспотребнадзор разрешил преподавателям старше 65 лет вести занятия очно Общество, 16:58 ФРГ уведомит посла России о найденных в организме Навального следах яда Общество, 16:56 «Солярис», «Армагеддон», «Контакт» и еще 7 фильмов про космос Стиль, 16:54 Доллар превысил ₽75 после заявления властей ФРГ об отравлении Навального Инвестиции, 16:53 Главу совета директоров «Уфы» наказали за слова о судействе Спорт, 16:52 Google заплатила штраф 1,5 млн руб. за выдачу запрещенного контента Общество, 16:51 Лавров выразил озабоченность задержаниями российских журналистов в Минске Политика, 16:42 Германия заявила о следах схожего с «Новичком» яда в организме Навального Политика, 16:42 Ездит сам и угадывает желания: все о новом Mercedes S-Class W223 Авто, 16:39 Почти половина россиян ошиблись с датой начала Второй мировой войны Общество, 16:35 Десять самых доступных и комфортных электромобилей: фотогалерея Зеленая экономика, 16:30 
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Белоруссия утвердила асимметричные санкции против балтийских стран

Владимир Макей
Владимир Макей (Фото: belarusmfa / Facebook)

Белоруссия утвердила асимметричные санкции против Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом министр иностранных дел республики Владимир Макей заявил на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Будут и другие страны вводить санкции против Белоруссии, мы также будем предпринимать соответствующие адекватные решения и давать адекватный ответ», — сказал Макей.

По его словам, в список попали те, кто «рьяно» пытался вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, «делал соответствующие неприемлемые заявления, в том числе политические, и, более того, вносил конкретные предложения по финансовой поддержке оппонентов власти». Глава белорусского МИДа назвал это неприемлемым.

«Мы трактуем это как вмешательство во внутренние дела нашего государства, и, естественно, на основании этого был подготовлен этот асимметричный санкционный список со стороны Белоруссии», — отметил министр.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Макей добавил, что перечень не будут публиковать, однако в него внесено «достаточное число лиц трех прибалтийских государств». Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Белоруссия с Россией в рамках Союзного государства имеет единый список невъездных лиц, что «должно заставить их [эти страны] в определенной степени задуматься».

Эстония, Латвия и Литва 31 августа запретили въезд на свою территорию 32 гражданам Белоруссии, включая главу государства Александра Лукашенко, так как эти лица «организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов».

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg

МИД оценил сообщения о возможных санкциях США из-за Белоруссии
Политика
Сергей Рябков

Лукашенко в ответ на введение ограничений заявил, что эти страны ввели санкции после того, как «команду» отдали более «матерые» страны. «Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю», — говорил он.

Теги: Белоруссия, санкции
Материалы по теме
Reuters узнал условия введения санкций против России из-за Белоруссии
Политика
Лавров заявил о перешедшей «все грани приличия» Литве из-за Белоруссии
Политика
Эстония, Латвия и Литва договорились не покупать электроэнергию у Минска
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter