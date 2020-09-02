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Лондон пообещал привлечь к ответу виновных в отравлении Навального

Великобритания намерена добиться ответа от Москвы в сотрудничестве с международными партнерами. До этого в ФРГ не исключили новые санкции против России из-за отравления Навального
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Jean-Francois Badias / AP)

Британское правительство намерено привлечь к ответственности виновных в отравлении российского политика Алексея Навального. Об этом в Twitter заявил глава МИД страны Доминик Рааб.

«Есть четкие основания требовать от правительства России ответа. Мы будем тесно сотрудничать с нашими международными партнерами, чтобы привлечь к ответственности виновных», — написал Рааб.

Министр выразил глубокую обеспокоенность заявлением немецкого правительства о том, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Как пишет Reuters, МИД Великобритании заявляет о недопустимости применения химического оружия.

2 сентября правительство ФРГ сообщило, что токсикологическая экспертиза лаборатории Бундесвера выявила в организме Навального следы отравляющего вещества той же группы, к которой принадлежит боевой яд «Новичок».

Официальный представитель парламентской группы немецкого правящего блока ХДС/ХСС по внешней политике Юрген Хардт не исключил, что из-за ситуации с отравлением российского политика против Москвы могут ввести новые санкции.

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В ФРГ допустили новые санкции против России из-за отравления Навального
Политика
Юрген Хардт

В Кремле заявили, что до отправления в Берлин у Навального был взят целый комплекс анализов. И они не показали наличие каких-либо ядов в организме оппозиционера. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что в заявлении немецкого правительства «нет фактуры».

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, где экстренно приземлился самолет с политиком на борту. Оппозиционер впал в кому, врачи оценивали его состояние как тяжелое. Соратники Навального считают, что он был отравлен в связи со своей политической деятельностью. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где он до сих пор находится в коме и на аппарате искусственной вентиляции легких.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Великобритания, Россия, Алексей Навальный, отравление
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