Лондон пообещал привлечь к ответу виновных в отравлении Навального
Британское правительство намерено привлечь к ответственности виновных в отравлении российского политика Алексея Навального. Об этом в Twitter заявил глава МИД страны Доминик Рааб.
«Есть четкие основания требовать от правительства России ответа. Мы будем тесно сотрудничать с нашими международными партнерами, чтобы привлечь к ответственности виновных», — написал Рааб.
Министр выразил глубокую обеспокоенность заявлением немецкого правительства о том, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Как пишет Reuters, МИД Великобритании заявляет о недопустимости применения химического оружия.