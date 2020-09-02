Лондон пообещал привлечь к ответу виновных в отравлении Навального

Великобритания намерена добиться ответа от Москвы в сотрудничестве с международными партнерами. До этого в ФРГ не исключили новые санкции против России из-за отравления Навального

Алексей Навальный (Фото: Jean-Francois Badias / AP)

Британское правительство намерено привлечь к ответственности виновных в отравлении российского политика Алексея Навального. Об этом в Twitter заявил глава МИД страны Доминик Рааб.

«Есть четкие основания требовать от правительства России ответа. Мы будем тесно сотрудничать с нашими международными партнерами, чтобы привлечь к ответственности виновных», — написал Рааб.

Министр выразил глубокую обеспокоенность заявлением немецкого правительства о том, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Как пишет Reuters, МИД Великобритании заявляет о недопустимости применения химического оружия.