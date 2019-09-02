«Коммерсантъ» узнал об изменениях в схеме обмена заключенными с Украиной

Согласно новой схеме передачи моряков, их отправят на Украину не с материалами расследования, а с заверенной нотариусом копией, пишет газета. В результате правоохранительным органам Украины не придется прекращать дело

Россия и Украина при обмене заключенными могут использовать новую схему работы с уголовными делами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

По данным издания, обмен, по первоначальной договоренности, должен был состояться накануне, 1 сентября. Газета отмечает, что формат обмена увеличили до 35 человек с каждой стороны. Источник издания, близкий к переговорному процессу, рассказал, что проблемы при обмене возникли из-за того, что сторонам не удалось договориться о юридических основаниях освобождения и передачи заключенных. Как отмечает газета, осужденных стороны могут просто передать друг другу после помилования президентами, а статус подследственных Москва и Киев еще обсуждают.

Газета указывает, что сначала задержанных российскими пограничниками моряков предполагалось просто отправить на Украину с материалами расследований. Однако позднее после консультаций со следователями ФСБ и прокурорами в схему передачи моряков решили внести изменения. Как пишет издание, они могут покинуть «Лефортово» не с делом, а с заверенной нотариусом копией, в результате украинским правоохранительным органам не придется прекращать дело против своих граждан. Это связано с тем, что Киев с самого начала признавал уголовное преследование моряков незаконным и требовал освободить их без всяких условий, отмечает газета.

При этом после отправки моряков на родину ФСБ сохранит оригинал их дела, адвокатов обвиняемых ознакомят с его материалами, после чего отправят на утверждение в Генпрокуратуру, а потом — в суд, который рассмотрит дело заочно. Издание отмечает, что вступивший в силу приговор могут использовать как доказательство законности преследования моряков, которые после освобождения могут обратиться с жалобами на действия Москвы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).