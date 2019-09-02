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«Коммерсантъ» узнал об изменениях в схеме обмена заключенными с Украиной
Согласно новой схеме передачи моряков, их отправят на Украину не с материалами расследования, а с заверенной нотариусом копией, пишет газета. В результате правоохранительным органам Украины не придется прекращать дело

Россия и Украина при обмене заключенными могут использовать новую схему работы с уголовными делами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

По данным издания, обмен, по первоначальной договоренности, должен был состояться накануне, 1 сентября. Газета отмечает, что формат обмена увеличили до 35 человек с каждой стороны. Источник издания, близкий к переговорному процессу, рассказал, что проблемы при обмене возникли из-за того, что сторонам не удалось договориться о юридических основаниях освобождения и передачи заключенных. Как отмечает газета, осужденных стороны могут просто передать друг другу после помилования президентами, а статус подследственных Москва и Киев еще обсуждают.

Газета указывает, что сначала задержанных российскими пограничниками моряков предполагалось просто отправить на Украину с материалами расследований. Однако позднее после консультаций со следователями ФСБ и прокурорами в схему передачи моряков решили внести изменения. Как пишет издание, они могут покинуть «Лефортово» не с делом, а с заверенной нотариусом копией, в результате украинским правоохранительным органам не придется прекращать дело против своих граждан. Это связано с тем, что Киев с самого начала признавал уголовное преследование моряков незаконным и требовал освободить их без всяких условий, отмечает газета.

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Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

При этом после отправки моряков на родину ФСБ сохранит оригинал их дела, адвокатов обвиняемых ознакомят с его материалами, после чего отправят на утверждение в Генпрокуратуру, а потом — в суд, который рассмотрит дело заочно. Издание отмечает, что вступивший в силу приговор могут использовать как доказательство законности преследования моряков, которые после освобождения могут обратиться с жалобами на действия Москвы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

21 августа источники «Коммерсанта» и РБК сообщили, что переговоры об обмене гражданами, удерживаемыми в России и на Украине, подошли к финальной стадии. Источник РБК говорил, что стороны договорились об обмене по формуле «33 на 33» без учета главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского. 28 августа суд в Киеве освободил журналиста из-под стражи, ему изменили меру пресечения на личное обязательство.

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Медведчук показал видео встречи с украинскими заключенными в «Лефортово»

30 августа в Службе безопасности Украины после появившихся сообщений об обмене заключенными уточнили, что переговоры по обмену еще продолжаются, окончательной даты пока нет. Помощник президента России Юрий Ушаков также говорил, что подготовка обмена происходит в закрытом формате, определенный прогресс есть. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова 2 сентября отмечала, что для обмена заключенными надо провести ряд юридических процедур, диалог продолжается.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Украина, заключенные, обмен заключенными
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