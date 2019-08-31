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Политика ,  
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Медведчук показал видео встречи с украинскими заключенными в «Лефортово»
Политик считает, что освободить заключенных можно было бы раньше, если бы этот процесс не тормозил Петр Порошенко
Виктор Медведчук (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись встречи с украинскими заключенными Николаем Карпюком и Станиславом Клыхом в московском СИЗО «Лефортово».

Заключенных он посетил вместе с однопартийцем, депутатом Рады Вадимом Рабиновичем. Кадры датированы 29 августа. Медведчук заявил Карпюку, что освободить заключенных удалось бы намного раньше, «но старая власть не была заинтересована в этом».

По его словам, процесс обмена заключенными между Россией и Украиной тормозил бывший украинский лидер Петр Порошенко: «Если бы Порошенко соглашался на те обмены, которые предлагались ему, эти обмены имели бы место». В этом направлении активно работает новая власть, отметил Медведчук. «Им нужны позитивные результаты. Они пытаются восстановить хотя бы какие-то отношения с Россией», — заявил политик.

Как заявил Медведчук, в ходе первого этапа обмена заключенными, в конце 2017 года, он обращался за помощью к президенту России Владимиру Путину. «Мы тогда сошлись на том, что российская сторона отдаст часть пленных. На том этапе Украина попросту не могла отдать всех. Дело в том, что против некоторых лиц, которых подозревали в совершении тяжких преступлений, были открыты уголовные производства», — сказал он (цитата по NewsOne).

В январе 2018 года глава «Оппозиционной платформы» заявил Порошенко о необходимости запуска второго этапа обмена. «В свою очередь он начал мне говорить об обменах «10 на 15», «5 на 10» и т.д. Прошло два года, а он все оттягивал. Потом начались выборы», — продолжил Медведчук.

Политика
Медведчук приехал в «Лефортово» к украинским заключенным

По словам политика, Порошенко для поддержания своего рейтинга должен был показать результаты в вопросах обмена заключенными, «тем не менее он этого не делал».

Медведчук и Рабинович приехали в Москву по просьбе родственников заключенных в России украинцев, говорил глава «Оппозиционной платформы». По его словам, этот визит способствует тому, чтобы готовность к обмену заключенными между двумя странами созрела как можно скорее.

Общество
Обмен заключенными между Украиной и Россией. Что важно знать

Переговоры об обмене гражданами, удерживаемыми на территориях России и Украины, вышли в финальную стадию, сообщили на прошлой неделе источники РБК и «Коммерсанта». Предварительно стороны договорились об обмене по формуле «33 на 33», уточнял собеседник РБК. Точная дата обмена, а также имена участников пока не известны.

Утром 31 августа председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что информацию об обмене лучше узнать постфактум, «а не создавать из этого пиар-мероприятие».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Виктор Медведчук, «Лефортово», обмен заключенными
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