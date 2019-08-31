Медведчук показал видео встречи с украинскими заключенными в «Лефортово»

Политик считает, что освободить заключенных можно было бы раньше, если бы этот процесс не тормозил Петр Порошенко

Виктор Медведчук (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись встречи с украинскими заключенными Николаем Карпюком и Станиславом Клыхом в московском СИЗО «Лефортово».

Заключенных он посетил вместе с однопартийцем, депутатом Рады Вадимом Рабиновичем. Кадры датированы 29 августа. Медведчук заявил Карпюку, что освободить заключенных удалось бы намного раньше, «но старая власть не была заинтересована в этом».

По его словам, процесс обмена заключенными между Россией и Украиной тормозил бывший украинский лидер Петр Порошенко: «Если бы Порошенко соглашался на те обмены, которые предлагались ему, эти обмены имели бы место». В этом направлении активно работает новая власть, отметил Медведчук. «Им нужны позитивные результаты. Они пытаются восстановить хотя бы какие-то отношения с Россией», — заявил политик.

Как заявил Медведчук, в ходе первого этапа обмена заключенными, в конце 2017 года, он обращался за помощью к президенту России Владимиру Путину. «Мы тогда сошлись на том, что российская сторона отдаст часть пленных. На том этапе Украина попросту не могла отдать всех. Дело в том, что против некоторых лиц, которых подозревали в совершении тяжких преступлений, были открыты уголовные производства», — сказал он (цитата по NewsOne).