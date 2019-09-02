Москалькова подтвердила продолжение переговоров об обмене с Киевом

Для обмена заключенными с Украиной необходимо провести ряд юридических процедур, но сам диалог продолжается. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

По ее словам, сейчас в деэскалации российско-украинских отношений наступает важный этап. «Очень важно, чтобы люди могли вернуться домой, для этого нужно провести целый ряд очень важных юридических процедур. Процесс начался, такие переговоры [об обмене удерживаемых лиц] ведутся», — подчеркнула она во время выступления перед студентами МГПУ.

Ранее, 23 августа, Москалькова прибыла на Украину на фоне переговоров об обмене заключенными. Цели визита не раскрывали, однако она объяснила его «большой и серьезной работой». Омбудсмен Украины Людмила Денисова также посетила Россию, чтобы обсудить детали процесса.

Источники РБК говорили, что Москва и Киев близки к завершению процесса обмена удерживаемых граждан, обсуждается формула обмена «33 на 33».