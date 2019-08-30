В Кремле заявили о прогрессе в обмене заключенными с Украиной

В Кремле заявили о прогрессе в обмене заключенными с Украиной

В процессе готовящегося обмена заключенными между Россией и Украиной есть определенный прогресс. Об этом сообщил в пятницу журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

Он уточнил, что подготовка обмена проходит в закрытом формате. «Но определенный прогресс я, конечно, могу подтвердить», — сказал Ушаков.

Говоря о возможной встрече президентов России и Украины, Ушаков напомнил, что Кремль ожидает от Киева реальной готовности выполнить те решения, которые были приняты ранее. «Один из вопросов, который обсуждается много лет, — формула Штайнмайера [обязывает Украину принять закон об особом статусе Донбасса]», — сказал Ушаков.

Отвечая на вопрос, сколько времени может уйти на подготовку такой встречи, помощник президента сказал: «Мы не знаем, сколько уйдет на подготовку. Мы хотим, чтобы саммит не был для галочки, а дал реальный результат в плане реализации достигнутых договоренностей. Будет видно, как пойдет работа».