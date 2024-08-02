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Обмен заключенными ,  
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Андрей Пивоваров призвал Запад «протянуть руку» россиянам

Андрей Пивоваров призвал Запад к ослаблению санкций против жителей России
Сюжет
Обмен заключенными
Сюжет
Война санкций
Западу стоит ослабить санкции в отношении российских граждан, чтобы «помочь им увидеть мир и получить образование», считает Пивоваров. Он был среди тех, кого Россия освободила в рамках обмена заключенными и передала Германии
Андрей Пивоваров
Андрей Пивоваров (Фото: Leon Kuegeler / Reuters)

Западные страны должны «протянуть руку» российским гражданам и ослабить санкции, чтобы помочь им увидеть мир и получить образование, заявил бывший глава «Открытой России» (организация признана нежелательной на территории России и запрещена) Андрей Пивоваров в ходе пресс-конференции в Бонне.

Он призвал не ассоциировать всех россиян с политикой, которую проводят власти страны. По мнению Пивоварова, ослабление ограничений поможет развенчать «миф об осажденной крепости».

Пивоваров также поблагодарил всех, кто приложил усилия для обмена заключенными, отдельно упомянув канцлера Германии Олафа Шольца.

Россия и страны Запада провели масштабный обмен заключенными 1 августа в Турции. В сделке приняли участие 26 человек. В результате в Россию вернулись десять человек, в Германию уехали 13, в США — три.

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Фото:Кирилл Зыков / Sputnik / Reuters

Среди прибывших в Германию оказались Пивоваров, бывший московский мундеп Илья Яшин (признан иноагентом), сотрудники штабов Навального (признаны экстремистскими и запрещены в России) Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин, художница Александра Скочиленко, сооснователь центра «Мемориал» Олег Орлов (и Орлов, и «Мемориал» признаны иноагентами), политолог Дитер (Демури) Воронин, директор ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали» Герман Мойжес, а также трое граждан ФРГ Патрик Шебель, Рико Кригер и Кевин Лик. Самолет с освобожденными Россией заключенными встречал Шольц.

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Москва получила подозреваемых в обходе экспортных ограничений, шпионаже, киберпреступлениях, а также осужденного в Германии по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили Вадима Красикова и семью Дульцевых, которые занимались разведкой в Словении. В Кремле назвали «очень сложными» переговоры с западными странами об обмене. На вопрос, является ли это событие признаком готовности России пойти на компромисс в ситуации мирного урегулирования на Украине, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на «другие принципы», связанные с интересами национальной безопасности.

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