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Война Израиля с ХАМАС ,  
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В МИД Ирана заявили о переходе Израилем «красной черты»

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters
Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Тегеран в праве ответить Израилю на убийство в Иране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в телефонном разговоре с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

По словам иранского министра, Израиль «перешел красную черту» убийством главы политбюро палестинского движения, что поставило «под угрозу» мир в регионе и на международной арене.

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«Исламская Республика Иран, несомненно, будет использовать свое неотъемлемое и законное право на защиту своей территориальной целостности и национального единства», — заявил иранский дипломат.

В свою очередь, Лавров призвал все стороны, «влияющие на ситуацию в секторе Газа», не допустить эскалацию, которая может привести к увеличению жертв «среди мирного населения», следует из сообщения российского внешнеполитического ведомства.

Исмаил Хания погиб в Тегеране утром 31 июля. По предварительной версии, по его резиденции нанесли ракетный удар. 1 августа The New York Times со ссылкой на семерых чиновников из стран Ближнего Востока сообщил, что Хания погиб при дистанционной активации бомбы.

Хания жил в Катаре, а в Иран приехал на инаугурацию нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук назвал убийство Хании «трусливым поступком» и пообещал, что он не останется «без ответа». Верховный лидер страны Али Хаменеи назвал месть за убийство главы ХАМАС долгом своей страны.

Израиль, в свою очередь, называл ликвидацию руководства ХАМАС одной из своих главных военных целей.

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