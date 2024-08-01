JP рассказала о выборе места убийства лидера ХАМАС Израилем

JP: Израиль мог убить лидера ХАМАС в Катаре, но намеренно сделал это в Иране

Хания был убит в результате прямого попадания ракеты в Тегеране. В ХАМАС обвинили в ударе Израиль, однако тот причастность не признавал. По данным JP, именно израильские спецслужбы убили Ханию, причем сделали это в Иране намеренно

Исмаил Хания (Фото: пресс-служба Президента Ирана)

Спецслужбы Израиля имели возможность убить главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию в Катаре, однако специально решили совершить покушение на него во время визита политика в Иран. Об этом со ссылкой на собственные источники в израильских спецслужбах сообщила газета The Jerusalem Post (JP).

По словам источников, Тегеран как место убийства Хании был выбран для того, чтобы «обличить Иран на глазах всего мира как хозяина, руководителя и пособника терроризма».

Собеседники газеты также указали, что Иран «уже давно не ощущал, что может потерять своих доверенных лиц на Ближнем Востоке». Теперь, по версии JP, высокопоставленные иранские чиновники начнут опасаться за свою судьбу. Это, считают собеседники издания, также может привести к более быстрому мирному урегулированию между Израилем и ХАМАС. «Следующие несколько дней будут очень напряженными, и с этой целью проводятся постоянные оценки ситуации», — сообщил один из источников.

Хания и его телохранитель погибли после прямого ракетного удара в ночь на 31 июля по месту, где они расположились в Тегеране, прибыв на церемонию инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана (прошла 30 июля). ХАМАС обвинил в атаке Израиль. Представители группировки назвали произошедшее «серьезной эскалацией», которая «не останется безнаказанной».

Израильские власти официально не комментировали гибель Хании, в Армии обороны Израиля отказались от комментариев CNN. По данным The Times of Israel, премьер Биньямин Нетаньяху запретил министрам комментировать произошедшее. Однако израильский министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху ранее заявил, что убийство Хании — «правильный способ очистить мир от этой грязи».

Израиль понесет суровое наказание за убийство главы политбюро ХАМАС, пообещал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. «Мы считаем своим долгом создать почву для сурового наказания для себя и отомстить за кровь того, кто принял мученическую смерть на территории Исламской Республики», — сказал он. МИД Исламской Республики назвал США соучастниками убийства Хании.