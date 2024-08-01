В Турции объявили однодневный траур в связи с гибелью Исмаила Хании
Власти Турции объявили на 2 августа в стране однодневный траур после убийства в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, говорится в указе президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передал телеканал T1.
Как следует из документа, траур объявляется «с целью демонстрации нашей поддержки и солидарности с нашими палестинскими братьями и в связи с мученической смертью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании».
Хания приехал в столицу Ирана на инаугурацию нового президента страны Масуда Пезешкиана. Она состоялась 30 июля, о гибели Хании стало известно утром следующего дня. Пять ближневосточных чиновников сообщили WSJ, что его убили бомбой, которую спрятали в комнате примерно за два месяца до приезда главы политбюро ХАМАС.
Источники телеканалов Al Hadath и Al Arabiya ранее утверждали, что Хания погиб в результате прямого попадания ракеты.
АМАС и Иран обвинили в убийстве Хании Израиль. Израильская Армия обороны (ЦАХАЛ) не комментировала сообщения о причастности страны к произошедшему. По данным The Times of Israel, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху запретил министрам давать комментарии по этому поводу. Лишь израильский министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху заявил, что убийство Хании — «правильный способ очистить мир от этой грязи».
Также 30 июля Израиль сообщил, что нанес удар по Бейруту, в результате которого погиб один из высокопоставленных командиров группировки «Хезболла» Фуад Шукр. Информация относительно судьбы последнего противоречива: в частности, турецкий TRT утверждает, что Шукру удалось выжить.
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