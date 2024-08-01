В Турции объявили однодневный траур в связи с гибелью Исмаила Хании

Фото: Alaa al-Marjani / Reuters

Власти Турции объявили на 2 августа в стране однодневный траур после убийства в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, говорится в указе президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передал телеканал T1.

Как следует из документа, траур объявляется «с целью демонстрации нашей поддержки и солидарности с нашими палестинскими братьями и в связи с мученической смертью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании».

Хания приехал в столицу Ирана на инаугурацию нового президента страны Масуда Пезешкиана. Она состоялась 30 июля, о гибели Хании стало известно утром следующего дня. Пять ближневосточных чиновников сообщили WSJ, что его убили бомбой, которую спрятали в комнате примерно за два месяца до приезда главы политбюро ХАМАС.

Источники телеканалов Al Hadath и Al Arabiya ранее утверждали, что Хания погиб в результате прямого попадания ракеты.

АМАС и Иран обвинили в убийстве Хании Израиль. Израильская Армия обороны (ЦАХАЛ) не комментировала сообщения о причастности страны к произошедшему. По данным The Times of Israel, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху запретил министрам давать комментарии по этому поводу. Лишь израильский министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху заявил, что убийство Хании — «правильный способ очистить мир от этой грязи».

Также 30 июля Израиль сообщил, что нанес удар по Бейруту, в результате которого погиб один из высокопоставленных командиров группировки «Хезболла» Фуад Шукр. Информация относительно судьбы последнего противоречива: в частности, турецкий TRT утверждает, что Шукру удалось выжить.