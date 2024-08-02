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Война санкций ,  
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Bloomberg сообщил о проблемах ЕС с отказом от российского газа из-за США

Bloomberg: сокращение поставок СПГ из США усложняет отказ ЕС от газа из России
Сюжет
Война санкций
В конце июля ЕС импортировал 1,5 млн т СПГ из США, что лишь немногим больше, чем из России. Этот разрыв сократился до самого низкого уровня с конца 2021 года, отмечает Bloomberg
Фото: Stefan Sauer / DPA / ТАСС
Фото: Stefan Sauer / DPA / ТАСС

США отправляют в Европу меньше СПГ, что усложняет планы Европы по отказу от российского газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

В июле Россия была близка к тому, чтобы обогнать Соединенные Штаты по поставкам СПГ в европейские страны из-за сокращения американского экспорта, отмечает агентство. В конце прошлого месяца Европа импортировала 1,5 млн т СПГ из США, что лишь немногим больше, чем 1,3 млн т, которые были получены из России. Этот разрыв сократился до самого низкого уровня с конца 2021 года, указывает Bloomberg.

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Фото:DedMityay / Shutterstock

Агентство связывает это с тем, что экспортеры американского СПГ будут предпочитать регионы, которые платят больше. Так, США в июле поставили больше СПГ, чем за любой другой месяц с 2021 года, в страны Азии, где спрос подстегнула жаркая погода. Египет, столкнувшись с нехваткой электроэнергии из-за экстремальных температур и сокращения внутренней добычи газа, также увеличил импорт СПГ из Соединенных Штатов.

Летом европейским странам не нужно столько газа, однако ближе к зимнему сезону во время пикового спроса конкуренция за поставки СПГ приведет к тому, что цены неизбежно вырастут, указывает Bloomberg.

В июне ЕС ввел новые санкции против России, которые предусматривают в том числе запрет на любые операции по реэкспорту через территорию Евросоюза поставок СПГ в третьи страны. Он вступит в силу после переходного периода девять месяцев. Брюссель также ограничил импорт российского СПГ через терминалы, не подключенные к объединенной газотранспортной системе Евросоюза. Однако, как отмечает Bloomberg, это может привести к тому, что больше топлива останется в Европе, поскольку ограничения усложнят логистику для российских судов.

Весной прошлого года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз преодолел зависимость от российских нефти и газа. Однако в Еврокомиссии не исключили, что ЕС придется покупать американский СПГ в течение нескольких десятилетий и это может привести к зависимости уже от Соединенных Штатов.

Доля поставок российского трубопроводного газа и СПГ в Европу в прошлом году сократилась до 13%, тогда как в 2021-м Россия обеспечивала почти половину потребностей ЕС.

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