Путин встретил освобожденных в ходе обмена россиян у трапа самолета

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Президент России Владимир Путин встретил вернувшихся после обмена заключенными россиян. Глава государства встретил их у трапа самолета во «Внуково-2», пассажиров также приветствовал почетный караул.

В Россию вернулись 10 человек: восемь освобожденных заключенных и двое детей.

У трапа Путин обнял экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова, который был приговорен к пожизненному сроку в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.