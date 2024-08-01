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Обмен заключенными ,  
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Путин встретил освобожденных в ходе обмена россиян у трапа самолета

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Обмен заключенными

Путин встретил освобожденных в ходе обмена россиян у трапа самолета
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Президент России Владимир Путин встретил вернувшихся после обмена заключенными россиян. Глава государства встретил их у трапа самолета во «Внуково-2», пассажиров также приветствовал почетный караул.

В Россию вернулись 10 человек: восемь освобожденных заключенных и двое детей.

У трапа Путин обнял экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова, который был приговорен к пожизненному сроку в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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