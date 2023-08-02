В Кишиневе неизвестный на машине протаранил ворота российского посольства

Водитель Mercedes врезался в ворота дипмиссии и попытался скрыться, но его задержали. О пострадавших не сообщается

Здание посольства России в Кишиневе (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Утром 2 августа мужчина на Mercedes протаранил ворота посольства России в Кишиневе, сообщает полиция Молдавии в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

Водитель попытался скрыться, по пути повредив два автомобиля, но его удалось задержать на пути к городу Страшены (расположен в 23 км к северо-западу от Кишинева). Сейчас с ним проводят «необходимые процессуальные действия», сообщает ведомство. Данных о пострадавших оно не приводит.

РБК направил запрос в посольство России в Молдавии.

Это не первый инцидент у российского посольства Молдавии. В октябре 2022 года, как сообщили дипломаты, неизвестные провели «враждебную акцию»: нанесли на ограждение оскорбительные надписи и попытались проникнуть в здание. Кроме того, оно получило повреждения из-за выстрелов петард. Никто не пострадал. Российская сторона назвала произошедшее «враждебной выходкой», которая стала возможна «при попустительстве властей».

С 5 августа консульский отдел посольства в Кишиневе приостановит прием (в дипмиссии не уточнили, на какой срок) на фоне решения властей Молдавии сократить число дипломатов. Страну покинут 45 сотрудников дипмиссии из 70, там останутся десять дипломатов и 15 технических работников. В Кишиневе посчитали, что некоторые сотрудники могут быть причастны «к дестабилизации ситуации в стране» и что их действия не относятся к «стандартным способам работы дипломатов».

Другие страны также подозревали российских дипломатов в шпионаже, Москва эти обвинения отвергает. В Кремле, комментируя действия Молдавии, заявили, что в республике «всячески поощряется» русофобия, и пообещали принять ответные меры.