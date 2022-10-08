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Дипломаты заявили о нападении на посольство России в Кишиневе

Посольство России в Кишиневе заявило о нападении на здание дипмиссии и направило ноту
Посольство заявило, что дипмиссия в Кишиневе атаковали «при попустительстве властей»: на ограждение нанесли «оскорбительные надписи» и попытались проникнуть в здание. Полиция сообщила о задержании 40-летнего мужчины из России

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В Кишиневе неизвестный провел «враждебную акцию» против российского посольства в Молдавии, сообщается в телеграм-канале дипмиссии. Как заявили дипломаты, в пятницу, 7 октября «совершено нападение» на посольство: в здание попытались проникнуть, а на ограждение нанесли «оскорбительные надписи». Кроме того, здание получило повреждения из-за выстрелов петард. Сотрудники диппредставительства и члены их семей не пострадали.

Российская сторона назвала случившееся «враждебной выходкой» и направила ноту в МИД Молдавии. По мнению представителей посольства, это произошло «при попустительстве властей». Инцидент нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами, отмечают они.

Как сообщила порталу TV8 пресс-секретарь полиции Кишинева Светлана Скрипник, в ночь на 7 октября 40-летний мужчина нанес на ворота дипучреждения надпись в адрес российского президента Владимира Путина, «осквернил ворота посольства самодельными воздушными шарами», запустил фейерверк возле здания и перелез через забор посольства. Его задержали на 72 часа и обвинили в хулиганстве. По данным полиции, мужчина родом из России.

С начала российской военной операции на Украине 24 февраля произошло несколько нападений на российские представительства в разных странах, Следственный комитет завел уголовные дела. Один из последних инцидентов случился в Канаде в начале сентября: в Оттаве неизвестный поджег фитиль бутылки с зажигательной смесью, перекинул ее через забор на территорию дипмиссии и скрылся. Дипломаты расценили произошедшее как теракт, МИД заявил протест послу Канады Элисон Леклэр.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Молдавия дипломаты Кишинев здание посольство России нота протеста
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