Великобритания сняла санкции с бывшей жены Фридмана

Бывшая жена Фридмана Ольга Айзиман попала под санкции Британии, подразумевающие заморозку активов, 13 апреля. Теперь Лондон убрал ее из списка

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Власти Великобритании убрали из санкционного списка бывшую жену основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана Ольгу Айзиман, говорится в документе на сайте британского правительства.

Ограничения были введены против Айзиман 13 апреля, а 3 августа их отменили: в документе говорится, что ее активы больше не подлежат заморозке.

Айзиман также находится под санкциями Евросоюза. В Брюсселе, обосновывая их введение, заявили, что она связана с Фридманом, который «поддерживал материально или финансово и получал выгоду от лиц, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».

Кроме того, санкции против Айзиман и дочерей Фридмана Екатерины и Ларисы ввела Канада. Бизнесмен, живущий в Великобритании, также находится под ограничениями Соединенного Королевства, ЕС и Канады. В конце мая он подал иск в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС с требованием отменить санкции.

После ввода ограничений Фридман покинул совет директоров Альфа-банка, LetterOne, Veon, X5 Retail Group. Он упрекнул авторов санкций в непонимании России, так как бизнесмены, по его словам, не могут повлиять на решения руководства страны о военной операции на Украине (сам конфликт он ранее назвал трагедией для обоих народов). Также Фридман отмечал, что испытывает проблемы даже с небольшими расходами — например, оплатой услуг уборщицы.

Власти европейских стран после введения санкций стали замораживать собственность российских миллиардеров. Например, в мае издание Nice-Matin сообщило об аресте во Франции виллы Copab площадью 580 кв. м, которая, по его данным, принадлежит семье Фридмана. Газета писала, что в 1990-х недвижимость приобрела компания Akinita, впоследствии переименованная в SNC COPAB. В материале говорилось, что до 2015 года эта компания принадлежала Айзиман, а затем 99% ее акций перешли к дочерям Фридмана.

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Forbes оценивает состояние Фридмана в $13,2 млрд.