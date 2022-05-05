Nice-Matin сообщила об аресте «виллы семьи Фридмана» во Франции

По данным Nice-Matin, недвижимость принадлежит компании, 99% акций которой владеют дочери предпринимателя. Арест связан с санкциями, которые Евросоюз ввел против Фридмана, говорится в публикации

Михаил Фридман (Фото: Артем Геодакян/ТАСС)

Власти Франции арестовали виллу Copab, пишет Nice-Matin. Издание называет ее принадлежащей семье основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Площадь виллы — 580 кв. м, она сдается в аренду.

Газета поясняет, что недвижимость в конце 1990-х годов приобрела компания Akinita, впоследствии переименованная в SNC COPAB. По данным Nice-Matin, до 2015 года эта компания принадлежала бывшей жене бизнесмена Ольге Айзиман, а затем 99% ее акций перешли к дочерям Фридмана Лоре и Кате.

Евросоюз ввел с конца февраля санкции против многих российских бизнесменов, в том числе Фридмана. Кроме того, основатель «Альфа-Групп» попал в санкционный список Лондона.

РБК направил запрос в Альфа-банк.

Живущий в Великобритании Фридман сравнил жизнь под санкциями с жизнью под домашним арестом. Он обвинил авторов санкций в непонимании России: по мнению предпринимателя, давлением на бизнес невозможно добиться прекращения спецоперации, бизнесмены не могут повлиять на президента.

После ограничений Фридман покинул советы директоров Альфа-банка, LetterOne, Veon, X5 Retail Group.

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Власти европейских стран после введения санкций стали замораживать собственность российских миллиардеров. Франция, в частности, арестовала недвижимость одного из основателей «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева, Романа Абрамовича, Аркадия Ротенберга и других бизнесменов. Во Франции и других странах конфисковали несколько яхт, которые власти этих государств связали с российскими предпринимателями.