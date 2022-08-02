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Война санкций ,  
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Канада ввела санкции против 43 военных и 17 оборонных предприятий

Санкции введены против граждан и организаций, которые Украина считает причастными к событиям в Буче. Российские власти называют случившееся в этом городе провокацией и постановкой
Фото: Simon Hayter / Getty Images
Фото: Simon Hayter / Getty Images

Канада расширила санкции против России, включив в список 43 военных и 17 организаций, которые Украина считает причастными к событиям в городе Буча, сообщается на сайте правительства страны.

Среди граждан, которые попали под новые канадские санкции, нет публичных персон. Среди организаций в список вошли:

  • Научно-производственные предприятия «Салют» и «Алмаз». Первое разрабатывает радиолокационные комплексы и системы управления вооружением для Военно-морского флота, а второе — СВЧ-радиоэлектронику.

  • Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов.

  • НИИ «Аргон», разрабатывающий ЭВМ, в том числе для ракет.

  • АО «Научно-исследовательский институт автоматизированных систем и комплексов связи «Нептун».

  • Северное машиностроительное предприятие, которое в том числе строит атомные подлодки, и другие.

Россия ввела санкции против военных и журналистов из Новой Зеландии
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Министерство иностранных дел Российской Федерации

Российские власти заявляют, что сообщения о гибели мирных жителей в Буче — это фейк. Опубликованные СМИ и украинскими властями кадры в Минобороны России назвали «постановкой», добавив, что за время, когда город контролировали российские военные, «ни один местный житель не пострадал».

Канада с конца февраля неоднократно ужесточала санкции против России. Она запретила въезд российскому руководству — президенту Владимиру Путину, главам МИДа и Минобороны Сергею Лаврову и Сергею Шойгу. Под ограничения также попали патриарх Кирилл, бывший глава «Яндекса» Тигран Худавердян, телеведущая Екатерина Андреева и руководство Роскомнадзора.

Российские власти считают западные санкции незаконными. «Ответ на подобное хамство и мракобесие будет адекватным и не заставит себя долго ждать», — заявили в российском посольстве в Канаде.

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В марте МИД запретил въезжать в Россию более чем 300 гражданам Канады, в том числе премьеру Джастину Трюдо, главе МИДа Мелани Жоли и министру национальной обороны Аните Ананд. Впоследствии список неоднократно расширяли, в него также вошли супруга премьера Софи Трюдо, руководство вооруженных сил Канады, а также ряд федеральных и региональных чиновников.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
санкции Канада Буча Украина Военная операция на Украине
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