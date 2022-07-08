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Канада ввела санкции против Роскомнадзора и его руководства

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В ответ на военную операцию России на Украине Канада ввела санкции против Роскомнадзора и его руководителей, сообщило правительство на сайте.

В список попали глава Роскомнадзора Андрей Липов, его заместители Владимир Логунов, Олег Терляков, Вадим Субботин и Милош Вагнер.

24 февраля, когда Россия начала военные действия, Роскомнадзор обязал СМИ ссылаться только на российские официальные источники, а затем заблокировал тысячи сайтов за «распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил России».

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Канадское правительство внесло в санкционный список телеведущую Екатерину Андрееву, которая с 1998 года ведет программу «Время» на «Первом канале».

Под санкциями оказался и обозреватель госагентства «РИА Новости» Петр Акопов. После начала военных действий России на Украине он написал статьи «Россия будущего — вперед, в СССР» и «Новая Россия и новый мир — после победы». Он называл Украину врагом и заявлял, что Украина как анти-Россия должна быть разгромлена как можно быстрее.

Ограничения коснулись информационного агентства Regnum. В 2000-е годы генеральный директор Regnum Юлия Крижанская была учредителем Чукотского фонда поддержки партии «Единая Россия». Один из главных редакторов Regnum Модест Колеров до этого назначения работал начальником управления президента России по межрегиональным и культурным связям. Он кавалер орденов Дружбы Южной Осетии и Приднестровской Молдавской республики, медали «За поддержание мира в Абхазии». Евросоюз и Великобритания ввели против него санкции в марте.

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Канада ввела санкции против бывшего главы «Яндекса» и Екатерины Андреевой
Политика
Тигран Худавердян

Российские чиновники, журналисты, компании и банки попали в санкционные списки западных стран после начала военной операции России на Украине, которую осудили представители 141 страны в Генассамблее ООН.

27 июня правительство Канады анонсировало санкции против шести физлиц и 46 юридических лиц, которые связаны с оборонным сектором России, против «спонсируемых государством дезинформационных и пропагандистских агентств и организаций, контролируемых высокопоставленными российскими правительственными чиновниками».

Российские власти не раз называли санкции незаконными. В марте МИД запретил въезд в Россию более 300 гражданам Канады, в том числе премьеру Джастину Трюдо, главе МИДа Мелани Жоли и министру национальной обороны Аните Ананд. Позже список был расширен.

Теги
санкции Канада Роскомнадзор Екатерина Андреева Regnum
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