Посольство пообещало ответить на «хамство» Канады после введения санкций

Санкции Канады против журналистов российских СМИ, руководства Роскомнадзора, а также патриарха Московского и всея Руси Кирилла, являются хамством, на которое Россия даст ответ в скором времени, следует из заявления российского посольства в Оттаве, передает ТАСС.

«Вводя санкции в отношении представителей СМИ, власти Канады демонстрируют всему миру, что они не хотят и боятся слышать правду о ситуации на Украине и вокруг нее. Столь неприкрытая цензура и ограничение свободы слова вновь подчеркивают тоталитарную суть канадской квазидемократии», — говорится в сообщении.

Введение санкций против патриарха Кирилла в дипмиссии назвали «кощунственным актом», после которого Канада «не имеет морального права» считаться страной, где уважают права всех конфессий.

«Ответ России на подобное хамство и мракобесие будет адекватным и не заставит себя долго ждать», — заключили в посольстве.

Кроме патриарха, под санкции Канады, которые были введены 8 июля, попали бывший глава «Яндекса» Тигран Худавердян, руководитель Роскомнадзора Андрей Липов и его заместители Владимир Логунов, Олег Терляков, Вадим Субботин и Милош Вагнер, обозреватель МИА «Россия сегодня» Петр Акопов и телеведущая программы «Время» на «Первом канале» Екатерина Андреева. Также канадские власти ввели ограничительные меры против самого Роскомнадзора и информационного агентства Regnum.

Российские власти считают западные санкции незаконными и предупреждали, что будут на них отвечать. В частности, в марте МИД запретил въезжать в Россию более 300 гражданам Канады, в том числе премьеру Джастину Трюдо, главе МИДа Мелани Жоли и министру национальной обороны Аните Ананд. Впоследствии в список также вошли супруга премьера Софи Трюдо, руководство вооруженных сил Канады, а также ряд федеральных и региональных чиновников.