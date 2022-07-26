В ЛНР сообщили о взятии под контроль Углегорской ТЭС близ Светлодарска
Российские военные взяли под контроль Углегорскую теплоэлектростанцию, которая находится возле города Светлодарск между Бахмутом и Дебальцево, сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев в своем Telegram-канале.
«Штурмовые отряды ЧВК Вагнера сегодня утром заняли всю территорию Углегорской теплоэлектростанции. С 22 мая ее удерживали подразделения ВСУ, отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения», — говорится в сообщении.
Вечером 24 июля глава администрации Горловки Иван Приходько написал в Telegram, что территория ТЭС полностью блокирована. На следующий день штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил о ее «зачистке».
Светлодарск, возле которого находится ТЭС, российские военные взяли под контроль спустя три месяца после начала военной операции на Украине, 24 мая. В этом городе в 2014 году проголосовали за признание независимости ДНР и сняли со здания администрации украинский флаг. Однако вскоре украинские военные взяли город под контроль.
Углегорская теплоэлектростанция — одна из крупнейших ТЭС в Европе. Ее построили в 1968–1972 годах, первый энергоблок включили в сеть 31 декабря 1972 года. К концу 1976 года в эксплуатацию ввели энергоблоки № 6 и № 7, говорится на сайте украинской «Центрэнерго». По данным портала Energybase, проектная мощность Углегорской ТЭС составляет 3,6 тыс. МВт.
Российская военная операция началась 24 февраля. В числе ее целей президент Владимир Путин называл защиту жителей Донбасса. За несколько дней до этого Россия признала независимость ДНР и ЛНР, главы которых попросили помочь в отражении агрессии Украины. При этом Москва признала республики в пределах границ, обозначенных в их конституциях, а не действующих на момент подписания документа. Республики определили свои границы в рамках украинских Донецкой и Луганской областей.
В Народной милиции ДНР говорили, что намерены установить контроль над всей заявленной территорией республики до конца года. «Мы не будем говорить [конкретные] даты», — отметил представитель оборонного ведомства Эдуард Басурин.