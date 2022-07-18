Басурин заявил о взятии Донбасса под полный контроль до конца 2022 года

Эдуард Басурин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Российские войска и силы республик Донбасса возьмут все территории Донецкой и Луганской областей под полный контроль в этом году, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы не будем говорить даты, но освобождение территорий Донбасса будет закончено в этом году в полном объеме», — пообещал он.

Басурин заявил, что сейчас украинские военные не знают, где будет нанесен основной удар, поэтому подразделения ВСУ растянуты вдоль всей линии фронта, что способствует продвижению войск России и ДНР. Он сообщил, что республиканским частям удалось в двух местах перекрыть дорогу из Авдеевки в Константиновку. А это означает, что Авдеевка взята в полукольцо и украинским частям остается либо сдаться, либо отступать.

Авдеевка расположена в 9 км от северной окраины Донецка, ее контролируют украинские военные. На территории этого города расположен коксохимический завод, с которого, как утверждает Басурин, украинские войска обстреливают Ясиноватую и Донецк, контролируемые силами ДНР.

Объявляя о начале военной операции на Украине 24 февраля, президент России Владимир Путин называл в числе ее целей защиту жителей Донбасса от «геноцида». За два дня до этого Москва признала независимость Донецкой и Луганской народных республик в рамках границ, прописанных в их конституции, — в пределах Донецкой и Луганской областей Украины. Часть этих территорий была под контролем Украины.

В начале июля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту об «успешной операции по освобождению ЛНР», отчитавшись о взятом под контроль последнем крупном городе области Лисичанске.

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