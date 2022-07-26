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Военная операция на Украине ,  
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В ЛНР сообщили о взятии под контроль поселка Новолуганское

Новолуганское расположено в 7 км от Углегорской ТЭС, которую ранее заняли отряды ЧВК Вагнера. В 2001 году в поселке проживало мене 4 тыс. человек

Военные Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР) и России взяли под контроль поселок Новолуганское, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live».

«Буквально 10 минут назад пришло сообщение мне: Новолуганское тоже уже наше, наши ребята заняли этот населенный пункт», — сказал Киселев.

По его словам, два-три дня», чтобы подразделения соединились и полностью выровняли линию соприкосновения с противником.

В ДНР сообщили о «зачистке» Углегорской ТЭС
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Новолуганское расположено в Донецкой области, севернее Горловки, подконтрольной ДНР. Населенный пункт находится примерно в 7 км от Углегорской ТЭС которую, как ранее сообщил Киселев, заняли «штурмовые отряды ЧВК Вагнера».

Поселок расположен в 30 км от районного центра — города Бахмут, на западном берегу водохранилища Углегорской ТЭС. По данным переписи 2001 года, население составляло 3830 человек.

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Россия начала военную операцию на Украине более пяти месяцев назад. В числе ее целей президент Владимир Путин называл защиту жителей Донбасса. За несколько дней до этого Россия признала независимость ДНР и ЛНР, главы которых попросили помочь в отражении «агрессии Украины». При этом Москва признала республики в пределах границ, обозначенных в их конституциях, а не действующих на момент подписания документа. Республики определили свои границы в рамках украинских Донецкой и Луганской областей.

В Народной милиции ДНР говорили, что намерены установить контроль над всей заявленной территорией республики до конца года.

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