В ЛНР сообщили о взятии под контроль поселка Новолуганское
Военные Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР) и России взяли под контроль поселок Новолуганское, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live».
«Буквально 10 минут назад пришло сообщение мне: Новолуганское тоже уже наше, наши ребята заняли этот населенный пункт», — сказал Киселев.
По его словам, два-три дня», чтобы подразделения соединились и полностью выровняли линию соприкосновения с противником.
Новолуганское расположено в Донецкой области, севернее Горловки, подконтрольной ДНР. Населенный пункт находится примерно в 7 км от Углегорской ТЭС которую, как ранее сообщил Киселев, заняли «штурмовые отряды ЧВК Вагнера».
Поселок расположен в 30 км от районного центра — города Бахмут, на западном берегу водохранилища Углегорской ТЭС. По данным переписи 2001 года, население составляло 3830 человек.
Россия начала военную операцию на Украине более пяти месяцев назад. В числе ее целей президент Владимир Путин называл защиту жителей Донбасса. За несколько дней до этого Россия признала независимость ДНР и ЛНР, главы которых попросили помочь в отражении «агрессии Украины». При этом Москва признала республики в пределах границ, обозначенных в их конституциях, а не действующих на момент подписания документа. Республики определили свои границы в рамках украинских Донецкой и Луганской областей.
В Народной милиции ДНР говорили, что намерены установить контроль над всей заявленной территорией республики до конца года.