Минобороны заявило об уничтожении «националистов» из «Кракена» в Харькове
Российские военные атаковали пункт дислокации националистического батальона «Кракен» в Харькове, сообщается в сводке Минобороны в Telegram.
«В Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» на территории механического техникума имени Морозова. В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350-ти националистов», — заявили в военном ведомстве.
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