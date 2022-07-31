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Минобороны заявило об уничтожении «националистов» из «Кракена» в Харькове

Российские военные атаковали пункт дислокации националистического батальона «Кракен» в Харькове, сообщается в сводке Минобороны в Telegram.

«В Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» на территории механического техникума имени Морозова. В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350-ти националистов», — заявили в военном ведомстве.

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Материал дополняется. 

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