Эксперты оценили зависимость России от импортных газовых турбин
Энергетическое машиностроение России, как и многие отрасли экономики, столкнулось с «критическим сбоем» импортных поставок после начала спецоперации на Украине 24 февраля и введения западных санкций. Об этом говорится в отчете Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Высшей школы экономики, поступившем в РБК.
Снятие санкционных ограничений в ближайшие годы является маловероятным, поэтому России наряду с запуском программ импортозамещения предстоит на первых порах найти возможности по замене импортных поставщиков, отмечают авторы отчета. По их мнению, в первую очередь могут быть интересны компетенции Китая в производстве компонентов для газовых турбин, хотя эта категория поставщиков будет действовать осторожно с учетом риска вторичных санкций.
Сколько и откуда поставлялось турбин
По состоянию на 2019–2020 годы в критических сферах зависимости России от импорта — это газовые турбины и компоненты — более 75% импорта шло из стран, наложивших санкции на Россию. Так, в 2020 году на Чехию и Канаду приходилось 33 и 30% соответственно от общего объема импорта газовых турбин малой мощности (менее 5 МВт), на США и Францию — 22 и 8%, еще 4% — на Украину. США также обеспечили 41% импортных поставок турбин мощностью более 5 МВт, Великобритания — 25%, Швеция — 20%, Япония — 5%. Импорт турбин средней и большой мощности в 2020 году составил $93 млн, гидротурбин и газовых турбин малой мощности — по $70 млн. Но больше всего пришлось на импорт компонентов для газовых турбин (включая лопатки для них) — $255 млн.
«У российских производителей имеются все необходимые компетенции [для производства газовых турбин]. Продукция азиатских стран будет рассматриваться в крайнем случае», — настаивают в пресс-службе Минпромторга. РБК направил запросы крупнейшим производителям энергетического машиностроения — Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), входящей в «Ростех», и «Силовым машинам» Алексея Мордашова.
В какой отрасли наибольшая зависимость от импорта
Самая острая ситуация — в производстве газовых турбин, одной из наиболее высокотехнологических подотраслей энергетического машиностроения, указано в исследовании ЦКЕМИ. Эксперты центра ссылаются на данные Минпромторга о доле импорта в этом сегменте в 2014 году — 80-100% и утверждают, что с тех пор «ситуация серьезно не изменилась». В самом министерстве эти данные не прокомментировали.
Где применяется газовые турбины
Продукция энергетического машиностроения используется в электроэнергетике (тепловой, газовой, ядерной, гидро-, ветряной и пр.) и промышленном производстве. Ключевыми видами продукции являются турбины и турбинные двигатели (за исключением авиа-, авто- и мотоциклетных двигателей), паровые котлы, ядерные реакторы.
Газовые турбины являются важнейшей частью парогазовых установок (ПГУ), применяемых на современных ТЭЦ и газовых электростанциях. Они помогают обеспечить экономию топлива, водных ресурсов и сократить эмиссию CO2 в атмосферу. Принцип работы ПГУ основан на том, что газотурбинная установка принимает очищенный воздух и газ высокого давления, продукты сгорания которого поступают в котел-утилизатор, где вода превращается в нагретый пар под высоким давлением и приводит в действие традиционную паровую турбину.
Главная проблема — отсутствие налаженного производства российских турбин большой мощности (более 100 МВт) и лопаток для газовых турбин, где доля импорта в потреблении составляет 100%, отмечает основной автор исследования, научный сотрудник ЦКЕМИ, заместитель заведующего сектора международно-экономических исследований Александр Зайцев. При этом по турбинам малой и средней мощности производственная база сформирована. Однако на ТЭС газового типа приходится относительно небольшая доля генерации энергии в России (15%), и потенциально они могут быть замещены на паровые установки или газовые установки средней мощности, отмечают авторы отчета.
Сейчас в России реализуются несколько проектов по созданию производств газовых турбин большой и средней мощности, напоминают в Минпромторге. Так, ОДК разворачивает производство газовых турбин ГТД-110М, «Силовые машины» реализует проекты промышленного производства газовых турбин ГТЭ-65 и ГТЭ-170. Подразделения ОДК также реализуют проекты создания промышленных газотурбинных агрегатов ГТУ-12ПД и ГТУ-16ПД мощностью 12 и 16 МВт. Уже сейчас заинтересованные организации начинают переходить на контрактацию с российскими разработчиками, что объективно способствует развитию и ускорению выпуска серийных образцов, отмечают в министерстве.
«ОДК-Сатурн» и «Силовыми машины» планируют закрыть потребности в новых турбинах до 2030 года, говорится в исследовании ЦКЕМИ. Однако остается необходимость обслуживания действующих в России импортных турбин и поиске замены для поставок из ЕС и США, по крайней мере, на ближайшие несколько лет, предупреждают его авторы.
Замминистра энергетики Евгений Грабчак весной 2022 года говорил, что российская энергетика имеет достаточно ресурсов для обеспечения и поддержания энергоснабжения промышленности в течение двух лет. «Два года есть. Два года энергетика на тех ресурсах, которые есть сейчас, выдержит без снижения качества и надежности энергоснабжения», — уверял он. Одна из крупнейших теплогенерирующих компаний «Т Плюс» уже столкнулась с проблемой сервиса иностранного оборудования, в том числе газовых турбин, из-за ухода многих иностранных компаний из России, а также нехватки запчастей, заявил в июне 2022 года ее глава Андрей Вагнер: «Некоторые компании берутся за изготовление при временном лаге в полтора — два года. Это вселяет оптимизм. С другой стороны, мы подстраиваемся теперь к этому временному интервалу. Понимаем, что год вытерпим без сервисов».
Кто может заменить западные турбины
Доля Китая и других стран, не присоединившимся к антироссийским санкциям, в поставках газовых турбин и компонентов составляет менее 7%. Увеличение китайского импорта разных видов газовых турбин маловероятно — в стране не создана серьезная производственная база для этого, указано в исследовании ЦКЕМИ. Согласно отчету, Пекин потенциально мог бы поставлять России компоненты для газовых турбин. В 2019 году он занимал девятое место среди мировых экспортеров этой продукции. Импорт компонентов к газовым турбинам составляет $557 млн в год при экспорте в $435 млн.
Антироссийские ограничительные меры усложняют взаимодействие с китайским бизнесом, главная угроза — риск попадания под вторичные санкции, предупреждают авторы исследования. Но Китай уже имеет опыт и механизмы для выстраивания экономических связей со странами, находящимися под международными санкциями — с Ираном и КНДР. Несмотря на действующие ограничения, крупнейшие китайские госкомпании реализуют в этих двух странах проекты, включающие в том числе поставку оборудования в сфере энергетического машиностроения.
Иран также может помочь России с заменой западных газовых турбин. «В сфере газовых турбин Иран достиг современных технологий, что привело к подписанию контрактов с российскими электростанциями по ремонту», — заявил министр торговли, промышленности и шахт Ирана Реза Фатеми Амин в конце мая во время заседания совместной российско-иранской комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству. По его словам, Тегеран готов проводить с Москвой бартерные сделки по обмену продукции металлургии на автозапчасти и газовые турбины.
Переговоры с Ираном уже подтвердили некоторые российские генерирующие компании. «Мы, как и все, в переговорах по азиатским странам и с Ираном, который уже наработал хорошие компетенции в части оборудования», — рассказал глава «Т Плюс» Андрей Вагнер 20 июня.
В каких отраслях Россия меньше зависит от импорта
Наиболее развитой из подотраслей российского энергетического машиностроения является производство оборудования для атомной энергетики. Россия обеспечивает не только внутренний рынок, но и является крупнейшим на мировом рынке игроком (треть мирового экспорта), говорится в исследовании ЦКЕМИ. Оборудование для атомной энергетики формирует $900 млн экспортной выручки России. АЭС генерируют 19% всей электроэнергии в стране.