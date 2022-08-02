Байден пообещал не дать превратить Афганистан в «гавань» для террористов

После ликвидации главаря «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Аймана аз-Завахири США не допустит того, чтобы Афганистан вновь превратился в пристанище для террористов, заявил президент США Джо Байден во время выступления, посвященного проведению операции.

«Мы уничтожили лидера «Аль-Каиды». Теперь он никогда не сможет сделать так, чтобы Афганистан вновь превратился в «тихую гавань» для террористов, потому что он мертв. И мы намерены сделать все возможное для того, чтобы ничего (подобного) не случилось», — сказал Байден (цитата по Reuters).

По словам президента, прошедшая операция стала «успехом во всех отношениях». «При этом никто из членов его семьи не пострадал. Никаких жертв среди гражданского населения также не было», — отметил Байден.

О том, что в Афганистане погиб лидер «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Айман аз-Завахири стало известно 2 августа. Удар по нему нанес американский беспилотник, операцию провело ЦРУ, сообщали источники Politico, Reuters и Associated Press.

В Белом доме позднее уточнили, что Айман аз-Завахири был уничтожен 30 июля по вашингтонскому времени (утром 31 июля по кабульскому) двумя ракетами Hellfire, которые были выпущены с беспилотника.

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Аз-Завахири родился в Египте, он окончил медицинский факультет Каирского университета, получив специальность хирурга. В 1981 году его арестовали по подозрению в причастности к убийству президента Египта Анвара Садата. После гибели в мае 2011 года в пакистанском Абботабаде Усамы Бен Ладена он стал лидером террористической группировки. В сентябре того же года Пентагон назначил награду в $25 млн за любую информацию, ведущую к поимке или уничтожению Аз-Завахири.