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Байден пообещал не дать превратить Афганистан в «гавань» для террористов

После ликвидации главаря «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Аймана аз-Завахири США не допустит того, чтобы Афганистан вновь превратился в пристанище для террористов, заявил президент США Джо Байден во время выступления, посвященного проведению операции.

«Мы уничтожили лидера «Аль-Каиды». Теперь он никогда не сможет сделать так, чтобы Афганистан вновь превратился в «тихую гавань» для террористов, потому что он мертв. И мы намерены сделать все возможное для того, чтобы ничего (подобного) не случилось», — сказал Байден (цитата по Reuters).

США ликвидировали Аз-Завахири, возглавившего «Аль-Каиду» после Бен Ладена
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По словам президента, прошедшая операция стала «успехом во всех отношениях». «При этом никто из членов его семьи не пострадал. Никаких жертв среди гражданского населения также не было», — отметил Байден.

О том, что в Афганистане погиб лидер «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Айман аз-Завахири стало известно 2 августа. Удар по нему нанес американский беспилотник, операцию провело ЦРУ, сообщали источники Politico, Reuters и Associated Press.

В Белом доме позднее уточнили, что Айман аз-Завахири был уничтожен 30 июля по вашингтонскому времени (утром 31 июля по кабульскому) двумя ракетами Hellfire, которые были выпущены с беспилотника.

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Аз-Завахири родился в Египте, он окончил медицинский факультет Каирского университета, получив специальность хирурга. В 1981 году его арестовали по подозрению в причастности к убийству президента Египта Анвара Садата. После гибели в мае 2011 года в пакистанском Абботабаде Усамы Бен Ладена он стал лидером террористической группировки. В сентябре того же года Пентагон назначил награду в $25 млн за любую информацию, ведущую к поимке или уничтожению Аз-Завахири.

Теги
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