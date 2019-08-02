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Verizon $62 (+12,4%) прогноз Citigroup к 31.07.20
VEON $3,8 (+27,09%) прогноз Bank of America к 01.08.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
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НАТО поддержало Вашингтон и обвинило Москву в разрыве ДРСМД
НАТО разработает пакет «сбалансированных мер» для противодействия России и защиты союзников. Альянс возлагает «исключительную ответственность» за разрыв ДРСМД на Москву
Фото: Владимир Веленгурин / ТАСС

Вся полнота ответственности за разрыв Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на России, говорится в сообщении НАТО, опубликованного на сайте организации.

«Россия несет исключительную ответственность за прекращение действия договора. Мы сожалеем о том, что Россия не продемонстрировала готовности и не предприняла никаких очевидных шагов для возвращения к выполнению своих международных обязательств. Ситуация, при которой Соединенные Штаты полностью соблюдают соглашение, а Россия — нет, не является устойчивой», — говорится в нем.

«Решение США о выходе из договора, которое полностью поддерживают союзники по НАТО, с этого момента вступает в силу», — сообщает НАТО.

Страны НАТО в ближайшее время отреагируют на риски, которые представляет для них разработанная Россией ракета 9М729, и примут меры для своей защиты, обещает альянс.

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Как выглядит не устроившая США крылатая ракета 9М729

Действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) было прекращено 2 августа. Сообщение об окончании действия документа ранее опубликовал МИД России.

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США выходят из договора по ракетам. Что важно знать

О выходе из ключевого соглашения с Россией о ядерном оружии президент США Дональд Трамп заявил еще в феврале. Вашингтон обвинил Москву в разработке ракеты 9М729, дальность которой превышает установленную в ДРСМД. Москва в ответ заявила, что это утверждение не соответствует действительности и пригласила военных атташе осмотреть ракету. Представители стран НАТО на этот брифинг не пришли.

США обвиняли Москву в нарушении ДРСМД с 2013 года.

При этом у России также были претензии к Вашингтону, рассказывал замглавы МИДа Сергей Рябков. По его словам, США игнорировали претензии российских дипломатов и военных к развитию беспилотных вооружений, а также проводили пуски ракет средней дальности под видом мишеней для систем ПРО, оправдывая это тем, что таким образом обкатывают свои защитные вооружения. Кроме того, претензии Москвы касались развертывания США пусковых установок Мk-41 в Румынии, способных запускать запрещенные ДРСМД ракеты Tomahawk.

За отмену ДРСМД проголосовали обе палаты российского парламента, а 3 июля президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Автор: Наталья Демченко
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