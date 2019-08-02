НАТО поддержало Вашингтон и обвинило Москву в разрыве ДРСМД

НАТО разработает пакет «сбалансированных мер» для противодействия России и защиты союзников. Альянс возлагает «исключительную ответственность» за разрыв ДРСМД на Москву

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Вся полнота ответственности за разрыв Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на России, говорится в сообщении НАТО, опубликованного на сайте организации.

«Россия несет исключительную ответственность за прекращение действия договора. Мы сожалеем о том, что Россия не продемонстрировала готовности и не предприняла никаких очевидных шагов для возвращения к выполнению своих международных обязательств. Ситуация, при которой Соединенные Штаты полностью соблюдают соглашение, а Россия — нет, не является устойчивой», — говорится в нем.

«Решение США о выходе из договора, которое полностью поддерживают союзники по НАТО, с этого момента вступает в силу», — сообщает НАТО.

Страны НАТО в ближайшее время отреагируют на риски, которые представляет для них разработанная Россией ракета 9М729, и примут меры для своей защиты, обещает альянс.