Трамп допустил блокаду Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что рассматривает возможность блокады Венесуэлы. Трансляцию вел телеканал C-Span. При этом лидер США не раскрыл деталей.

«Да, я рассматриваю», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, изучает ли он возможность изоляции Каракаса, учитывая объем помощи, которую Венесуэла получает от России, Китая и Ирана.

В конце июля Минфин США ввел санкции против трех пасынков венесуэльского президента Николаса Мадуро. Их подозревают в том, что они брали взятки у гражданина Колумбии, способствовав заключению невыгодного контракта о поставках продовольствия в Венесуэлу. В Вашингтоне считают, что с помощью родственников главы государства была создана разветвленная коррупционная сеть.

Ранее США также ввели санкции против Главного управления контрразведки Венесуэлы по факту гибели капитана ВМФ Боливарианской республики Рафаэля Акосты Аревало.