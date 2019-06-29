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Трамп сообщил о пяти стратегиях США для Венесуэлы
США не хотят вмешиваться в ситуацию в Венесуэле и посмотрят, что будет происходить дальше, пояснил американский президент. По словам Трампа, события в Венесуэле — это катастрофа
Дональд Трамп (Фото: Susan Walsh / AP)

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 заявил, что у Вашингтона есть пять стратегий в отношении Венесуэлы. Трансляцию вел телеканал Fox News.

«У нас есть пять различных стратегий для Венесуэлы. Мы посмотрим, что будет происходить дальше», — сказал Трамп и отметил, что США не хотят вмешиваться в ситуацию.

Американский президент пояснил, что в Венесуэле происходит катастрофа, люди умирают от голода, «у них есть нефть, но не вода». «Мы оказываем им гуманитарную помощь как только можем». — сказал он.

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Трамп добавил, что обсуждал ситуацию в латиноамериканской стране «почти с каждым лидером», с которым встречался на этой неделе.

В мае газета The Washington Post писала, что, по мнению Трампа, он был обманут своим окружением, которое обещало ему быструю победу лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо над режимом президента Николаса Мадуро. По данным издания, в американской администрации признали, что быстро сменить нынешнего главу государства на Гуаидо не получится. Сам Трамп считает, что он и его соратники недооценили Мадуро, который оказался «крепким орешком». Позднее газета писала, что Трампу надоело ждать, когда оппозиция свергнет венесуэльского президента, и он начал терять интерес к ситуации в стране.

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Политическая обстановка в Венесуэле обострилась в январе, когда Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Его признали США, страны Европы и ряд латиноамериканских государств. Россия и некоторые другие страны продолжают поддерживать Мадуро.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Венесуэла, Дональд Трамп
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