Трамп сообщил о пяти стратегиях США для Венесуэлы

США не хотят вмешиваться в ситуацию в Венесуэле и посмотрят, что будет происходить дальше, пояснил американский президент. По словам Трампа, события в Венесуэле — это катастрофа

Дональд Трамп (Фото: Susan Walsh / AP)

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 заявил, что у Вашингтона есть пять стратегий в отношении Венесуэлы. Трансляцию вел телеканал Fox News.

«У нас есть пять различных стратегий для Венесуэлы. Мы посмотрим, что будет происходить дальше», — сказал Трамп и отметил, что США не хотят вмешиваться в ситуацию.

Американский президент пояснил, что в Венесуэле происходит катастрофа, люди умирают от голода, «у них есть нефть, но не вода». «Мы оказываем им гуманитарную помощь как только можем». — сказал он.

Трамп добавил, что обсуждал ситуацию в латиноамериканской стране «почти с каждым лидером», с которым встречался на этой неделе.