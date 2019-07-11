США ввели санкции против Главного управления контрразведки Венесуэлы

Американские власти ввели санкции в отношении Главного управления (ГУ) контрразведки Венесуэлы по факту гибели капитана военно-морского флота Боливарианской Республики Рафаэля Акосты Аревало. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

«Политически мотивированный арест и трагическая смерть капитана Рафаэля Акосты были необоснованными и недопустимыми», — заявил глава ведомства Стивен Мнучин.

По его словам, Минфин обязуется положить конец бесчеловечному обращению режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро с политическими оппонентами, а также с «ни в чем не повинными гражданскими лицами и военными в попытке подавить инакомыслие».

В Минфине напомнили, что Акоста был задержан 21 июня. Официальный Каракас заявил, что капитан участвовал в заговоре с целью убийства Мадуро. 29 июня Акоста умер, находясь в заключении.