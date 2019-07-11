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Госпереворот в Венесуэле ,  
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США ввели санкции против Главного управления контрразведки Венесуэлы

Американские власти ввели санкции в отношении Главного управления (ГУ) контрразведки Венесуэлы по факту гибели капитана военно-морского флота Боливарианской Республики Рафаэля Акосты Аревало. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

«Политически мотивированный арест и трагическая смерть капитана Рафаэля Акосты были необоснованными и недопустимыми», — заявил глава ведомства Стивен Мнучин.

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По его словам, Минфин обязуется положить конец бесчеловечному обращению режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро с политическими оппонентами, а также с «ни в чем не повинными гражданскими лицами и военными в попытке подавить инакомыслие».

В Минфине напомнили, что Акоста был задержан 21 июня. Официальный Каракас заявил, что капитан участвовал в заговоре с целью убийства Мадуро. 29 июня Акоста умер, находясь в заключении.

В заявлении отмечается, что ограничения распространяются на все имущество венесуэльского ведомства, а также на организации, которые напрямую или косвенно связаны с контрразведкой Венесуэлы и зарегистрированы на территории США или находятся под руководством американских граждан.

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Кроме того, в Минфине сообщили, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) запрещает совершать вышеуказанным компаниям и заинтересованным лицам какие-либо финансовые сделки с ГУ контрразведки Венесуэлы.

«Санкции США не обязательно должны быть постоянными, санкции призваны обеспечить позитивное изменение поведения», — заключили в Минфине.

Власти США в течение этого года неоднократно вводили санкции в отношении венесуэльских компаний, чиновников и силовиков. Причиной тому стала попытка госпереворота в Венесуэле, произошедшая в январе. Вашингтон считает законным президентом Венесуэлы оппозиционера и главу Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства. Оппозиция не добилась свержения действующего президента Николаса Мадуро, несмотря на экономическое давление.

Теги: Санкции, Венесуэла, контрразведка, Минфин США
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