США ввели санкции против трех пасынков президента Венесуэлы

Министерство финансов США ввело санкции против трех пасынков президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Вальтер Флорес, Йоссер Флорес и Йосваль Флорес подозреваются в том, что они брали взятки у гражданина Колумбии Алекса Сааба Морана, поспособствовав заключению невыгодного контракта о поставках продовольствия в Венесуэлу.

США считают, что с помощью родственников президента была создана разветвленная коррупционная сеть, а поставки по контракту пайков для бедняков были организованы, чтобы повысить популярность главы государства на фоне голода и массового обнищания.

Братья Флорес — сыновья супруги Мадуро Силии Флорес. Последняя также находится под американскими санкциями с 2018 года. Поводом стало «разворовывание венесуэльских ресурсов». Мадуро тогда же заявил, что единственным преступлением Флорес является то, что она его жена.