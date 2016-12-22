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Посол США ответил на слова Путина о давнем решении США выйти из ДРСМД
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Посол США ответил на слова Путина о давнем решении США выйти из ДРСМД
Политика, 06 дек, 23:01
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Посол США ответил на слова Путина о давнем решении США выйти из ДРСМД
У США были намерения сохранить договор о РСМД, но нарушения со стороны России сделали его бессмысленным, сказал посол США в Москве. У России есть до восьми месяцев на приведение ситуации в соответствие договору, добавил он
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

У США не было давнего намерения выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сказал в интервью РБК посол США в России Джон Хантсман. О том, что такое решение было принято Вашингтоном «давно, только по‑тихому», заявил президент России Владимир Путин 5 декабря.

«Я хотел бы вернуть нас в середину 2000-х, когда Россия вышла к нам с предложением взаимно отказаться от ДРСМД, это было наше желание остаться в нем. Россия согласилась остаться, за этим последовали нарушения, что сделало договор бессмысленным. У нас были все намерения сохранить соглашение», — сказал Хантсман.

Из его слов также следует, что у России есть до восьми месяцев на то, чтобы вернуться к исполнению соглашения. Выступление госсекретаря США Майка Помпео 4 декабря запустило отсчет периода в 60 дней. Но после того. как они истекут, США приостановят свои обязательства по договору еще на шесть месяцев. Этот период Россия может использовать, чтобы привести ситуацию в соответствие положениям договора, сказал Хантсман РБК. «Но я не уверен, что кто-то считает, что это произойдет, учитывая, что мы на протяжении пяти лет поднимали эту тему, пытались работать над решением, и в этот временной промежуток ничего не произошло», — добавил посол.

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О том, что Вашингтон готов выйти из заключенного СССР и США договора, президент Дональд Трамп предупредил в конце октября. Причиной в Вашингтоне называли разработку, испытание и размещение Россией в наземных пусковых установках ракет ​9М729 (SSC8).

Россия обвиняла США в нарушении договора, но встречные претензии посол в разговоре с РБК отверг. «Мы полностью соблюдаем договор, в том числе если говорить и о системах Aegis Ashore», — сказал он РБК.

По заявлениям российских официальных лиц, нарушением является наземное развертывание универсальных пусковых установок Мk-41 в составе комплексов Aegis Ashore, размещаемых в Европе. Они позволяют осуществлять боевое применение с земли крылатых ракет средней дальности «Томагавк» и других ударных вооружений. Некоторые типы американских ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) полностью соответствуют содержащемуся в договоре определению термина «крылатая ракета наземного базирования», называл замминистра иностранных дел России Сергей Рябков еще одно нарушение со стороны США.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году в Вашингтоне генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. В соответствии с его положениями США и СССР, а потом и его правопреемница Россия отказались от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

Автор: Полина Химшиашвили.
Теги: Джон Хантсман , РСМД , выход
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