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Война санкций ,  
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США исключили «Рособоронэкспорт» из связанного с Сирией списка санкций

Сюжет
Война санкций
При этом российская компания остается в списке санкций США, связанных с конфликтом на Украине и с Ираном
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

США исключили «Рособоронэкспорт» из санкционного списка,
«касающегося Сирии и связанных с ней организаций», сообщает американский Минфин.

Компания удалена из списка в рамках указа президента Дональда Трампа об отмене санкций против Сирии от 30 июня.

Из перечня также пропали банк «Русский финансовый альянс», одним из бенефициаров которого был Кирсан Илюмжинов, Темпбанк, «Промсырьеимпорт», ООО «Глобальные концепции групп», ООО «СТГ Логистик», ООО «Маритайм Ассистанс» и др.

При этом, например, «Рособоронэкспорт» и «Маритайм Ассистанс» остаются в списке санкций, связанных с конфликтом на Украине, «Промсырьеимпорт» — в списке санкций против Ирана (в нем же и «Рособоронэкспорт»), а «Глобальные концепции групп» — против «Хезболлы».

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Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

Санкции в отношении «Рособоронэкспорта» вводились еще до волны ограничений, последовавшей в 2014 году после кризиса на Украине. Так, в 2006 году санкции против компании были введены за контракт по модернизации фронтовых бомбардировщиков Су-24 для Ирана. В 2010 году эти ограничения были сняты.

В 2015 году компания вновь попала под санкции из-за обвинений в нарушении американского закона о нераспространении и технической поддержке Сирии, Ирана и КНДР. Ограничения были введены на срок два года и обновлены в 2017 году. 6 апреля 2018 года Минфин США добавил «Рособоронэкспорт» в санкционный список SDN за поддержку правящего режима в Сирии, после чего американские граждане, компании и организации потеряли право на какие-либо взаимодействия с российским экспортером оружия. В мае 2018 года Госдеп вновь выпустил постановление о санкциях против «Рособоронэкспорта» и его «дочек» по закону о нераспространении оружия массового поражения.

Гендиректор компании Александр Михеев в сентябре 2018 года говорил, что американские санкции не оказали критического влияния на продажи российского оружия за рубеж. Портфель заказов «Рособоронэкспорта» только с августа вырос на $1 млрд, сообщал он.

В октябре 2023 года «Рособоронэкспорт» вновь попал под санкции США, связанные с Ираном. Тогда Минфин ввел санкции против компаний и граждан Ирана и Китая в соответствии с ограничениями, наложенными на Тегеран, по закупке баллистических ракет и технологий для них.

«Санкционная обстановка создает определенный закрытый характер взаимоотношений, переговоров, и мы стараемся об этом не говорить. Но можно сказать с уверенностью: российское вооружение пользуется большим спросом и авторитетом», — говорил в том же году Михеев.

В марте 2022 года в санкционный список ЕС из-за Украины был внесен гендиректор «Рособоронэкспорта».

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Теги
Елена Чернышова
санкции США Рособоронэкспорт Сирия
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