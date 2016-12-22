«Рособоронэкспорт» отчитался о росте портфеля заказов вопреки санкциям

Американские санкции не оказали критического влияния на продажи российского оружия за рубеж. Портфель заказов «Рособоронэкспорта» только с августа вырос на $1 млрд

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Несмотря на санкции США, портфель заказов «Рособоронэкспорта» с августа вырос на $1 млрд. Об этом в ходе военной выставки ADEX в Баку рассказал гендиректор компании Александр Михеев, передает корреспондент РБК.

«Рособоронэкспорт» — компания, демонстрирующая хорошие темпы развития военно-технического сотрудничества с иностранными государствами даже вопреки санкциям, которые все в мире давно считают очевидным проявлением недобросовестной конкуренции со стороны США и некоторых их партнеров, — сказал Михеев. — Портфель «Рособоронэкспорта» сейчас, по сравнению с августом этого года, вырос на $1 млрд и составляет $46 млрд».

Гендиректор компании подчеркнул, что динамика роста заказов и сохранение портфеля в районе $46 млрд демонстрируют эффективность работы на внешних рынках. Особо Михеев указал на то, что, несмотря на санкции, на выставку в Баку с участием «Рособоронэкспорта», прибыли делегации стран, которые ранее ввели ограничения против компании. «Мы привыкли к жесткой конкуренции и острому, зачастую недобросовестному политическому подтексту, которым пронизана мировая торговля оружием», — добавил он.

Санкции в отношении «Рособоронэкспорта» вводились еще до волны ограничений, последовавшей в 2014 году после кризиса на Украине. Так, в 2006 году санкции против компании были введены за контракт по модернизации фронтовых бомбардировщиков Су-24 для Ирана. В 2010 году эти ограничения были сняты.

В 2015 году компания вновь попала под санкции из-за обвинений в нарушении американского закона о нераспространении и технической поддержке Сирии, Ирана и КНДР. Ограничения были введены на срок два года и обновлены в 2017 году. 6 апреля 2018 года Минфин США добавил «Рособоронэкспорт» в санкционный список SDN за поддержку правящего режима в Сирии, после чего американские граждане, компании и организации потеряли право на какие-либо взаимодействия с российским экспортером оружия. В мае 2018 года Госдеп вновь выпустил постановление о санкциях против «Рособоронэкспорта» и его «дочек» по закону о нераспространении оружия массового поражения.