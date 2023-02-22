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В «Рособоронэкспорте» объяснили санкциями закрытость переговоров по ВТС

Михеев: переговоры «Рособоронэкспорта» по ВТС проходят в закрытом режиме из-за санкций

Переговоры России с партнерами в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС) приобретают сегодня закрытый характер из-за санкционной обстановки. Об этом заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, передает ТАСС.

«Санкционная обстановка создает определенный закрытый характер взаимоотношений, переговоров, и мы стараемся об этом не говорить. Но можно сказать с уверенностью: российское вооружение пользуется большим спросом и авторитетом», — заявил Михеев.

«Рособоронэкспорт» находится под американскими санкциями с 2015 года. Также против компании введены санкции Евросоюза.

В начале февраля 2023 года Минфин США ввел санкции против 12 компаний и десять физических лиц. Все упомянутые в нем компании зарегистрированы за рубежом — в Сингапуре, на Кипре, в Израиле, Латвии и Болгарии. В списке физических лиц упомянуты Игорь и Джонатан Зименковы. Их Минфин США посчитал связанными с российскими оборонными проектами, в том числе с поставками «российской компании высокотехнологичного оборудования».

В ответ в «Рособоронэкспорте» заявили, что не знают лица и компании, против которых были введены санкции. При этом сами санкции в компании назвали проявлением недобросовестной конкуренции.

Теги
Рособоронэкспорт санкции Александр Михеев ВТС
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