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Война санкций ,  
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США ввели санкции против российской IT-компании и ее руководителей

США ввели санкции против российской IT-компании «Аеза Групп» и ее руководителей
Сюжет
Война санкций
Соединенные Штаты ввели санкции против российской IT-компании «Аеза Групп» и четырех ее руководителей. Двое из них были арестованы в России. Ранее The Record писал об участии «Аеза Групп» в «российской кампании по дезинформации»
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Вашингтон ввел санкции против петербургской IT-компании «Аеза Групп» из-за подозрений в помощи киберпреступникам и краже технологий. Об этом сообщила пресс-служба американского Минфина.

Под ограничения попали сама «Аеза Групп», ее британский филиал Aeza International и две предполагаемые «дочки» в России — ООО «Аеза Логистик» и ООО «Облачные решения».

Кроме того, санкции затронули четверых руководителей компании: гендиректоров Арсения Пензева и Юрия Бозояна, техдиректора Владимира Гаста и совладельца Игоря Князева.

В России Бозояна арестовали в апреле — по делу о незаконной банковской деятельности в составе организованного преступного сообщества (ч. 2 ст. 172 и ч. 1 ст. 210 УК). Тогда же арестовали и Пензева, обвиняемого в пособничестве в участии в преступном сообществе и в попытке сбыта наркотиков.

По информации «РБК Компании», Бозоян ранее руководил ныне ликвидированным ООО «Облачные решения» и еще двумя предприятиями — ООО «Аеза групп» и ООО «Аеза энерджи».

«Аеза Групп» была зарегистрирована в 2021 году и называет своей основной целью «переосмысление подхода к предоставлению виртуальных и выделенных серверов».

Год назад, в июле 2024 года The Record сообщило, что «Аеза» играет ключевую роль в операции Doppelgänger («Двойник»), которую журналисты назвали «российской кампанией по дезинформации», развернутой в Европе с мая 2022 года. В ее рамках на поддельных сайтах известных западных СМИ, таких как Der Spiegel и The Guardian, публиковались фейковые новости. Целью операции The Record называло «продвижение интересов Кремля» и «создание раздора» между США и Западной Европой.

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Компании
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
американские санкции США ИТ-компании
ООО "АЕЗА ГРУПП"
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