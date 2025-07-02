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Обострение между Москвой и Баку ,  
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Кремль отреагировал на звонок Зеленского Алиеву на фоне обострения с Баку

Песков: Киев подливает масло в огонь на фоне обострения между Москвой и Баку
Сюжет
Обострение между Москвой и Баку
Песков отметил, что Украина будет провоцировать Азербайджан на дальнейшие «эмоциональные действия». Зеленский и Алиев пообщались 1 июля, когда Баку стал задерживать россиян после задержания уроженцев республики в России
Виды Баку
Виды Баку (Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости)

Киев будет «подливать масла в огонь» на фоне обострения российско-азербайджанских отношений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя телефонные переговоры президентов Азербайджана и Украины Ильхама Алиева и Владимира Зеленского, которые прошли 1 июля.

«Украина будет делать все возможное, чтобы подливать масла в огонь, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на продолжение эмоциональных действий», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Зеленский указывал, что «выразил со стороны Украины поддержку в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджану». Алиев выразил признательность за выраженные украинским лидером соболезнования.

Россия ведет переговоры с Азербайджаном на уровне правоохранительных органов, добавил Песков. В контакте находятся председатель СК России Александр Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана Камран Алиев.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия будет защищать законные интересы» своих граждан «по дипломатическим каналам» и с помощью всех имеющихся средств.

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Фото:Мурад Оруджев / РИА Новости

К ухудшению отношений Москвы и Баку привели задержания в Екатеринбурге уроженцев республики. Российские правоохранительные органы арестовали шесть представителей диаспоры по подозрению в причастности к убийствам и покушениям на убийство, совершенным в 2001, 2010 и 2011 годах.

Во время следственных действий двое подозреваемых скончались. Российские следователи сообщили, что один из задержанных умер от сердечного приступа, причины гибели второго устанавливали. Но в Азербайджане после судмедэкспертизы заявили, что обнаружили травмы на телах погибших. Это послужило основанием для возбуждения в республике уголовного дела по статьям об убийстве, применении пыток и злоупотреблении служебным положением.

В ответ на эти события азербайджанские власти начали собственные расследования в отношении российских граждан. В Баку прошел обыск в офисе Sputnik Azerbaijan, под стражу были взяты исполнительный директор Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов по обвинениям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации преступных доходов.

Помимо этого, 1 июля стало известно о задержании в Азербайджане еще восьми россиян, подозреваемых в наркоторговле и киберпреступлениях.

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