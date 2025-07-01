Зеленский поговорил с Алиевым на фоне обострения отношений Баку и Москвы

Зеленский поговорил с Алиевым на фоне обострения отношений Москвы и Баку из-за задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге. Российский МИД пояснял, что они проводились в рамках расследования дел по факту «тяжких преступлений»

Владимир Зеленский (Фото: Peter Nicholls / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Поблагодарил его за поддержку Украины, <...> также выразил со стороны Украины поддержку в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджану», — написал Зеленский и выразил соболезнования в связи со смертью граждан республики на территории России.

Кроме того, по словам Зеленского, стороны обсудили энергетику и сотрудничество в гуманитарной сфере, а также договорились о проведении заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В июне во время массовых задержаний в Екатеринбурге в рамках дела о заказных убийствах двое из подозреваемых скончались. СК России заявил, что один фигурант умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.

Однако Генпрокуратура Азербайджана после обнаружения травм на телах задержанных братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых, погибших на Урале владельцев кафе «Каспий», завела дело об умышленном убийстве при задержании. Судмедэкспертиза в Баку выявила, что 60-летний Гусейн скончался в результате «посттравматического и постгеморрагического шока», а 55-летний Зияддин — в результате «посттравматического шока, возникшего на фоне многочисленных полученных травм».

После этого инцидента отношения между Баку и Москвой обострились. МИД Азербайджана призвал Россию провести расследование и привлечь к ответственности лиц, «совершивших это неприемлемое насилие». Российскому послу выразили протест.

Кремль считает, что работа правоохранительных органов не должна быть поводом для демаршей. Москва заинтересована в добрых отношениях с Баку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что разговор президента России Владимира Путина с Алиевым пока не планируется.

Позднее в Баку задержали нескольких российских журналистов. Суд арестовал на четыре месяца исполнительного директора бакинского филиала информационного агентства «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан») Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. МИД России «в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием журналистов» вызвал посла Азербайджана Рахмана Мустафаева.