 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Зеленский поговорил с Алиевым на фоне обострения отношений Баку и Москвы

Зеленский поговорил с Алиевым на фоне обострения отношений Москвы и Баку из-за задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге. Российский МИД пояснял, что они проводились в рамках расследования дел по факту «тяжких преступлений»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Peter Nicholls / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Поблагодарил его за поддержку Украины, <...> также выразил со стороны Украины поддержку в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджану», — написал Зеленский и выразил соболезнования в связи со смертью граждан республики на территории России.

Кроме того, по словам Зеленского, стороны обсудили энергетику и сотрудничество в гуманитарной сфере, а также договорились о проведении заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В июне во время массовых задержаний в Екатеринбурге в рамках дела о заказных убийствах двое из подозреваемых скончались. СК России заявил, что один фигурант умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.

Однако Генпрокуратура Азербайджана после обнаружения травм на телах задержанных братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых, погибших на Урале владельцев кафе «Каспий», завела дело об умышленном убийстве при задержании. Судмедэкспертиза в Баку выявила, что 60-летний Гусейн скончался в результате «посттравматического и постгеморрагического шока», а 55-летний Зияддин — в результате «посттравматического шока, возникшего на фоне многочисленных полученных травм».

После этого инцидента отношения между Баку и Москвой обострились. МИД Азербайджана призвал Россию провести расследование и привлечь к ответственности лиц, «совершивших это неприемлемое насилие». Российскому послу выразили протест.

Суд в Баку арестовал директора и шеф-редактора «Sputnik Азербайджан»
Политика
Игорь Картавых

Кремль считает, что работа правоохранительных органов не должна быть поводом для демаршей. Москва заинтересована в добрых отношениях с Баку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что разговор президента России Владимира Путина с Алиевым пока не планируется.

Позднее в Баку задержали нескольких российских журналистов. Суд арестовал на четыре месяца исполнительного директора бакинского филиала информационного агентства «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан») Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. МИД России «в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием журналистов» вызвал посла Азербайджана Рахмана Мустафаева.

Читайте РБК в Telegram.

Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году

«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»

С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2

Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах

Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР

Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина

Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира

В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов

Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Азербайджан Владимир Зеленский Ильхам Алиев Украина
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Ильхам Алиев фото
Ильхам Алиев
политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
Материалы по теме
Суд в Баку арестовал директора и шеф-редактора «Sputnik Азербайджан»
Политика
К задержанным сотрудниками «Sputnik Азербайджан» не пускают дипломатов
Политика
Россиян в Азербайджане скрутили и посадили в микроавтобусы. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 92,27 (-0,01) Инвестиции, 30 июн, 19:01 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 78,53 (+0,06) Инвестиции, 30 июн, 19:01
Путин провел телефонный разговор с Макроном Политика, 19:16
Лукашенко назвал срок размещения «Орешника» на территории Белоруссии Политика, 19:14
Мирра Андреева с победы стартовала на Уимблдоне Спорт, 19:11
Акции «Мечела» подскочили на новости об оптимизации долговой нагрузки Инвестиции, 19:06
Похожее на цунами облако напугало отдыхающих в Португалии. Видео Общество, 19:03
«Моторинвест» подтвердил проблему с работой круиз-контроля в Voyah Free Авто, 18:54
В Думе оценили как провокацию размер оплаты за курилки в Пулково Общество, 18:52
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Семьи погибших при атаке беспилотников в Ижевске получат по ₽1,5 млн Политика, 18:48
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 18:45
США ввели санкции против российской IT-компании и ее руководителей Бизнес, 18:38
Сервисы назвали самые популярные у самокатчиков улицы Москвы Город, 18:38
Как в Китае создали сеть кофеен, которая смогла обойти Starbucks Вино, 18:37
Глава «Зенита» анонсировал переход футболиста сборной Бразилии Спорт, 18:33
Посольство назвало причину затора на границе с Казахстаном Общество, 18:25