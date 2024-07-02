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Суд над Трампом ,  
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Оглашение наказания Трампу перенесли ближе к президентским выборам

Суд перенес оглашение наказания Дональду Трампу на сентябрь
Сюжет
Суд над Трампом
Сюжет
Выборы президента США
Меру наказания озвучат за два месяца до выборов президента по просьбе стороны защиты. Накануне Верховный суд в расплывчатой формулировке признал его иммунитет от некоторых обвинений, и адвокаты хотят разобраться, как это поможет
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Seth Wenig / Reuters)

Оглашение обвинительного приговора бывшему президенту США Дональду Трампу перенесли на 18 сентября, передают Bloomberg и CNBC, такое решение принял судья Хуан Мерчан по уголовному делу о выплатах порноактрисе.

Перенести оглашение просили адвокаты политика, чтобы получить больше времени на изучение того, как на процесс может повлиять постановление Верховного суда США об иммунитете.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.

Накануне, 1 июля, Верховный суд постановил, что Трамп имеет иммунитет от судебного преследования по делу о вмешательстве в федеральные выборы. Судьи разделились по идеологическому принципу: шестеро назначенных республиканцами консерваторов против трех либеральных. Главный судья Джон Робертс, выступая от имени большинства, отклонил просьбу Трампа признать за ним всеобъемлющий иммунитет и уточнил, что речь идет об иммунитете только за его «официальные» действия в качестве президента. Однако Верховный суд не определил, что считать официальным действием в этом случае, оставив это на усмотрение суда низшей инстанции.

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Трамп назвал решение Верховного суда победой демократии, а президент и его наиболее вероятный оппонент на выборах Джо Байден назвал произошедшее опасным прецедентом: «Эту страну основали на принципе, что в Америке нет королей. Все, каждый из нас равен перед законом. Никто, никто не стоит выше закона, даже президент Соединенных Штатов. Сегодняшнее решение Верховного суда о президентском иммунитете коренным образом изменило ситуацию».

Свое несогласие выразили и либеральные судьи Верховного суда, напомнив, что Конституция США не предусматривает исключений для президента, а решение суда «будет иметь катастрофические последствия для президентства и нашей демократии».

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Джо Байден

Против Трампа заведено несколько уголовных дел. Так, обвинение утверждало, что Трамп в 2006 году вступил в интимную связь с порноактрисой Стефани Клиффорд, которая более известна по сценическому псевдониму Сторми Дэниелс. Спустя десять лет, за несколько дней до президентских выборов, его юрист Майкл Коэн заплатил женщине $130 тыс. в обмен на заключение соглашения о неразглашении (non-disclosure agreement, NDA), а после избрания политик возместил юристу эту сумму, замаскировав выплаты под оплату его юридических услуг (общая сумма 11 подписанных им чеков составила $420 тыс.). Суд присяжных в конце мая признал вину Трампа по всем 34 пунктам обвинения, наказание должны были озвучить 11 июля.

В штате Нью-Йорк подлог финансовых документов считается проступком, однако приобретает статус уголовного преступления, если совершался в мошеннических целях или для сокрытия другого преступления. В этом случае речь идет о нарушении избирательного права: попросив Коэна заплатить Дэниелс за молчание, Трамп, по версии следствия, пытался повлиять на исход президентских выборов 2016 года.

Это дело сосредоточено на действиях, которые Трамп предпринял в качестве кандидата, а не как президент. Однако его адвокаты, вероятно, намерены настаивать, что обвинение частично строится на доказательствах, касающихся его президентского срока, а согласно постановлению Верховного суда, прокуроры не могут ссылаться на доказательства, связанные с официальными действиями, для подкрепления других обвинений, отмечает New York Times.

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Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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