Оглашение наказания Трампу перенесли ближе к президентским выборам

Меру наказания озвучат за два месяца до выборов президента по просьбе стороны защиты. Накануне Верховный суд в расплывчатой формулировке признал его иммунитет от некоторых обвинений, и адвокаты хотят разобраться, как это поможет

Дональд Трамп (Фото: Seth Wenig / Reuters)

Оглашение обвинительного приговора бывшему президенту США Дональду Трампу перенесли на 18 сентября, передают Bloomberg и CNBC, такое решение принял судья Хуан Мерчан по уголовному делу о выплатах порноактрисе.

Перенести оглашение просили адвокаты политика, чтобы получить больше времени на изучение того, как на процесс может повлиять постановление Верховного суда США об иммунитете.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.

Накануне, 1 июля, Верховный суд постановил, что Трамп имеет иммунитет от судебного преследования по делу о вмешательстве в федеральные выборы. Судьи разделились по идеологическому принципу: шестеро назначенных республиканцами консерваторов против трех либеральных. Главный судья Джон Робертс, выступая от имени большинства, отклонил просьбу Трампа признать за ним всеобъемлющий иммунитет и уточнил, что речь идет об иммунитете только за его «официальные» действия в качестве президента. Однако Верховный суд не определил, что считать официальным действием в этом случае, оставив это на усмотрение суда низшей инстанции.

Трамп назвал решение Верховного суда победой демократии, а президент и его наиболее вероятный оппонент на выборах Джо Байден назвал произошедшее опасным прецедентом: «Эту страну основали на принципе, что в Америке нет королей. Все, каждый из нас равен перед законом. Никто, никто не стоит выше закона, даже президент Соединенных Штатов. Сегодняшнее решение Верховного суда о президентском иммунитете коренным образом изменило ситуацию».

Свое несогласие выразили и либеральные судьи Верховного суда, напомнив, что Конституция США не предусматривает исключений для президента, а решение суда «будет иметь катастрофические последствия для президентства и нашей демократии».

Против Трампа заведено несколько уголовных дел. Так, обвинение утверждало, что Трамп в 2006 году вступил в интимную связь с порноактрисой Стефани Клиффорд, которая более известна по сценическому псевдониму Сторми Дэниелс. Спустя десять лет, за несколько дней до президентских выборов, его юрист Майкл Коэн заплатил женщине $130 тыс. в обмен на заключение соглашения о неразглашении (non-disclosure agreement, NDA), а после избрания политик возместил юристу эту сумму, замаскировав выплаты под оплату его юридических услуг (общая сумма 11 подписанных им чеков составила $420 тыс.). Суд присяжных в конце мая признал вину Трампа по всем 34 пунктам обвинения, наказание должны были озвучить 11 июля.

В штате Нью-Йорк подлог финансовых документов считается проступком, однако приобретает статус уголовного преступления, если совершался в мошеннических целях или для сокрытия другого преступления. В этом случае речь идет о нарушении избирательного права: попросив Коэна заплатить Дэниелс за молчание, Трамп, по версии следствия, пытался повлиять на исход президентских выборов 2016 года.

Это дело сосредоточено на действиях, которые Трамп предпринял в качестве кандидата, а не как президент. Однако его адвокаты, вероятно, намерены настаивать, что обвинение частично строится на доказательствах, касающихся его президентского срока, а согласно постановлению Верховного суда, прокуроры не могут ссылаться на доказательства, связанные с официальными действиями, для подкрепления других обвинений, отмечает New York Times.