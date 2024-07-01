Как Байден пытается спасти свою предвыборную кампанию

Провальные дебаты пошатнули и без того неочевидные шансы Джо Байдена на переизбрание и стимулировали дискуссию о необходимости замены кандидата от демократов. Как Байден и его сторонники ищут выход из ситуации — в статье РБК

Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Как дебаты посеяли панику среди демократов

Вечером 27 июня в США прошли первые предвыборные дебаты между действующим президентом Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом, который вновь баллотируется от Республиканской партии. При этом оба они еще формально не выдвинуты в качестве кандидатов — это произойдет на партийных конвенциях (съездах) республиканцев и демократов в июле и августе соответственно. Однако Байден и Трамп — фактически безальтернативные претенденты, их оппоненты не сумели заручиться сколько-нибудь существенной поддержкой в ходе предварительных выборов — праймериз и кокусов.

Предвыборный штаб Байдена решился на проведение дебатов в надежде создать выгодный контраст между действующим главой государства и Трампом, которого несколькими неделями ранее признали виновным в подлоге финансовой документации с целью скрыть в разгар президентской кампании 2016 года интимную связь с порноактрисой Сторми Дэниелс. Но ставка не сыграла: уже с первых минут дебатов Байден стал запинаться, путаться в словах и терять ход мысли, а один раз даже не смог закончить предложение — что тут же подметил его оппонент. Вместо демонстрации силы дебаты стали очередным напоминанием о преклонном возрасте 81-летнего президента, который выглядел заметно менее собранным и энергичным, чем на дебатах четырьмя годами ранее. На этом фоне Трамп, пусть и признанный виновным по одному делу и проходящий в качестве обвиняемого по трем другим, звучал более убедительно: 67% телезрителей CNN, выступившего организатором дебатов, признали победителем республиканца.

Выступление Байдена не на шутку встревожило руководство и политтехнологов Демократической партии. Еще во время прямого эфира они принялись обмениваться тревожными сообщениями и звонками, а некоторые из них даже выступили с публичными заявлениями. «У Байдена была очень низкая планка на дебатах, и он не смог преодолеть даже ее. Он казался неподготовленным, растерянным и недостаточно сильным, чтобы эффективно парировать действия Трампа, который постоянно лжет», — написал в соцсети X бывший министр жилищного строительства и городского развития Джулиан Кастро.

Один из главных доноров предвыборной кампании президента, пожелавший остаться неизвестным, заявил Reuters о необходимости замены Байдена более молодым политиком — 56-летним губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, 59-летним губернатором Иллинойса Джеем Робертом Прицкером, 52-летним губернатором Мичигана Гретхен Уитмер или 46-летним губернатором Кентукки Энди Беширом. Собеседник издания также предположил, что из-за чрезмерного упрямства Байдена уговорить его сняться с гонки сможет лишь супруга Джилл.

На встрече со сторонниками, которая прошла в Северной Каролине на следующий день после дебатов, Байден и сам признал, что его возраст дает о себе знать, хотя и попытался обернуть это себе на пользу. «Я хожу не так легко, как раньше, я говорю не так гладко, как раньше, я не веду дебаты так хорошо, как раньше, — заявил он. — Я бы не баллотировался снова, если бы не верил всем сердцем и душой, что справлюсь с этой работой. Ставки слишком высоки». Аналогичные заверения звучали и на трех других предвыборных митингах в пятницу и субботу. За три дня после дебатов президенту и его предвыборному штабу удалось собрать $33 млн на нужды кампании. Однако когда его кортеж направлялся на очередное мероприятие в Хэмптоне (штат Нью-Йорк) 29 июня, его встречали с транспарантами «Мы вас любим, но пришло время» и «Пожалуйста, снимитесь ради США».

Как в предвыборном штабе объясняют неудачу

Несмотря на шквал критики, предвыборный штаб Байдена объявил, что президент не планирует снимать свою кандидатуру. Как сообщает New York Times (NYT), это решение всецело поддержали его родные: Джилл Байден наряду с сыном президента Хантером громче других призывали его не опускать руки. «Я сказала: «Послушай, Джо, мы не собираемся позволить 90 минутам [дебатов] определять четыре года, которые ты был президентом», — заявила первая леди на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке.

NYT описывает следующие 48 часов после дебатов как «бешеную кампанию по спасению внезапно пошатнувшейся кандидатуры Байдена в рамках [предвыборной] кампании». Все силы предвыборного штаба были брошены на минимизацию ущерба и обзвоны встревоженных конгрессменов-демократов, доноров и доверенных лиц президента (среди них и губернатор Калифорнии Ньюсом). Советники президента старались всячески убедить своих собеседников, что нет ни единой жизнеспособной альтернативы Байдену и президент еще обязательно докажет, что способен совладать с нагрузками предвыборной кампании.

28 июня Барак Обама, 44-й президент США и по-прежнему один из наиболее популярных среди демократов политиков, написал в соцсетях, что у каждого бывают неудачные дебаты. А утром 30 июня в американских утренних шоу вышли многочисленные интервью видных членов Демократической партии, также призывающих избирателей спокойнее отнестись к исходу прошедших дебатов и поддержать президента. «Давайте не будем выносить суждение о президентстве на основании одних дебатов. Давайте поговорим о том, что это значит для людей в их жизни <...> разница между Джо Байденом и бывшим президентом слишком очевидна», — заявила CNN бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Одновременно окружение Байдена начало искать всяческие оправдания его провалу. Неуверенное выступление списали на простуду и кислотный рефлюкс, из-за которого Байдену приходилось кашлять и делать паузы. Конгрессмен-демократ из Нью-Йорка Грегори Микс предположил, что президент звучал бессвязно, потому что пытался вместить слишком много информации в свои ремарки.

Затем предвыборный штаб принялся винить американские СМИ в излишней драматизации ситуации. Первые полосы крупнейших изданий на протяжении трех дней пестрели заголовками вроде «Катастрофа для Джо Байдена», «Выступление Байдена — это кошмар для демократов», «Неуклюжее выступление и паникующая партия», а в самих статьях слово «дебаты» редко когда не сопровождалось эпитетами «ужасные» и «катастрофические». Под горячую руку попал и CNN: штаб Байдена раскритиковал телеканал за то, что модераторы не ловили Трампа на лжи, президенту не сказали, в какую камеру смотреть, а грим сделал его слишком бледным.

Как Байден будет спасать свою предвыборную кампанию

Родные и близкие Байдена винят во всем случившемся предвыборный штаб и советников президента, которые то ли недостаточно хорошо подготовили его к дебатам, то ли, наоборот, переутомили его. Основной груз ответственности возлагают на трех человек — старшего советника президента Аниту Данн, ее мужа и юридического советника Боба Бауэра, который изображал Трампа на репетициях дебатов в президентской резиденции Кэмп-Дэвид, а также на бывшего главу администрации Рона Клейна, который руководил подготовкой к дебатам. Близкий к брату президента донор Демпартии США Джон Морган призвал к незамедлительному увольнению всех троих. «Это было похоже на то, как если бы вы взяли профессионального бойца, который собирается провести титульный бой, и посадили его в сауну на 15 часов, а затем сказали: «Иди дерись», — описал он процесс подготовки Байдена.

Впрочем, Байден навряд ли прислушается к этим призывам. NYT утверждает, что сам президент доволен работой Данн, Бауэра и Клейна. CNN отмечает, что Байден склонен к тому, чтобы защищать свое ближайшее окружение, и крайне не любит увольнять помощников. По состоянию на 30 июня никаких серьезных кадровых изменений в его штабе не предвидится. Штаб продолжает тесно работать с партийными функционерами и донорами кампании Байдена, тогда как сам президент может либо провести пресс-конференцию, либо дать серию интервью, призванных восстановить его имидж после неудачных дебатов, согласно информации NYT. Ближайшие несколько дней президент проведет с родными в резиденции Кэмп-Дэвид в обсуждениях того, как спасти свою предвыборную кампанию и утихомирить однопартийцев.

При этом в команде Байдена готовятся к тому, что за дебатами и острой реакцией на них в СМИ последует падение рейтингов. Согласно опубликованному 30 июня опросу общественного мнения CBS и YouGov, 72% зарегистрированных избирателей сомневаются, что Байден обладает достаточным психическим и когнитивным здоровьем, чтобы занимать пост президента, — это на 7% выше, чем месяцем ранее.

CNN допускает, что если ситуация пойдет по наихудшему сценарию, то Байден может сняться с гонки — если это покажется ему наилучшим выходом из ситуации. Публикация все новых опросов общественного мнения, подтверждающих, что позиции Байдена значительно ослабевают, может спровоцировать еще одну волну паники. В современной истории США ни один действующий президент или кандидат в президенты от Демпартии не сталкивался с сопоставимым шквалом призывов к снятию с гонки со стороны СМИ, традиционно симпатизирующих демократам, отмечает телеканал.

Съезд демократов, в ходе которого делегаты должны будут выдвинуть кандидата в президенты, пройдет 19–22 августа. При этом в ряде штатов крайний срок подачи документов для включения в избирательные бюллетени истекает раньше: планировалось, что для соблюдения всех формальностей Байдена номинируют «виртуально» еще в начале августа. Тем самым у Демпартии остается немногим больше месяца, чтобы принять решение о том, поддержать действующего президента или сделать ставку на совсем нового кандидата — со всеми сопряженными с этим рисками.

Тем временем ряд конгрессменов-демократов уже смещают фокус внимания на парламентскую гонку, отмечает Politico, — чтобы заполучить контроль над обеими палатами конгресса (сейчас у демократов большинство только в сенате) и затем использовать это для сдерживания Трампа в случае его возвращения в Белый дом. «Я говорю своим донорам так: палата представителей — это последний бастион, ребята. Мы должны заполучить контроль над палатой представителей. 99% людей, с которыми я разговаривал, тут же доставали кредитные карточки», — рассказал изданию один из конгрессменов на условиях анонимности.