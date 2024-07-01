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Выборы президента США ,  
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Экс-советник Трампа рассказал, чью голову «наденет на пику» после реванша

Бэннон: после победы Трампа будут проведены расследования против ряда чиновников
Сюжет
Выборы президента США
Трамп по возвращении в Белый дом может инициировать расследования против сразу нескольких высокопоставленных чиновников, включая генерального прокурора и главу ФБР, рассказал Бэннон. Такие расследования он счел справедливыми
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Стив Бэннон (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Бывший главный советник экс-президента США Дональда Трампа и главный стратег Белого дома Стив Бэннон отверг идею о том, что республиканец будет добиваться «возмездия» во время второго президентского срока, однако перечислил чиновников, в отношении которых необходимо провести расследование «во имя справедливости», передает Politico.

Среди таких чиновников: бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб, бывший директор ФБР Джеймс Коми, бывший министр обороны Марк Эспер, бывший генеральный прокурор Уильям Барр и бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. «Если вы ничего не сделали, вам не о чем беспокоиться», — добавил Бэннон.

Отвечая на вопрос о том, не станут ли расследования против чиновников формой «возмездия», экс-советник выступил против такой трактовки, отметив, что главным «возмездием» Трампа станет «очень успешный второй срок». «Мы говорим, что хотим справедливости. Мы хотим провести полное расследование, а затем, если будут предъявлены уголовные обвинения, тогда будут предъявлены уголовные обвинения», — добавил Бэннон.

После этого журналист напомнил ему об обещании посадить в тюрьму генерального прокурора Меррика Гарланда, на что политик ответил, что тот 100% окажется в тюрьме. «В этом городе тысячу раз в день люди говорят: надо насадить головы на пики. Так вот и нам придется надеть его [Гарланда] голову на пику», — сказал экс-советник, уточнив, что это была метафора.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента США 15–18 июля на съезде в городе Милуоки (штат Висконсин), а Демократическая — 19–22 августа на съезде в Чикаго (штат Иллинойс). И Трамп, и Байден уже заручились поддержкой необходимого количества партийных делегатов, которые будут выбирать кандидата на летнем съезде.

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Стив Бэннон

Стив Бэннон — выпускник Гарварда и Джорджтаунского университета, бывший военный, дослужившийся до советника начальника штаба ВМС США в Пентагоне. После службы в армии открыл собственную инвестиционную компанию — Bannon & Co. Еще через восемь лет он полностью продал свой инвестиционный бизнес и стал продюсером и режиссером в Голливуде. Сам спродюсировал 18 голливудских картин.

В 2004 году при участи Бэннона была выпущена документальная картина о Рональде Рейгане, на премьере которой он познакомился с одним из основателей газеты Huffington Post и сайта Breitbart.com Эндрю Брейтбартом. В 2012 году после смерти Брейтбарта возглавил Breitbart News. В августе 2016 года кандидат в президенты США Дональд Трамп назначил Бэннона новым руководителем своей избирательной кампании взамен Пола Манафорта, которого обвинили в незаконном лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Что известно о конфликтах чиновников, упомянутых Бэнноном, с Трампом

В 2022 году Гарланд инициировал обыски по делу о «штурме Капитолия» у сторонников к тому моменту уже экс-президента США, что вызвало резкую критику со стороны Бэннона. По его словам, агенты спецслужб «вышибали двери, заваливали людей», изымали множество предметов и устройств при обысках и вели себя «по технологии гестапо». Самому Бэннону в октябре того же года предъявили обвинения за игнорирование повестки в суд по делу о беспорядках. Его приговорили к четырем месяцам тюремного заключения и штрафу на $6,5 тыс.

Директор ФБР Джеймс Коми занимал должность до мая 2017 года, когда его уволил Трамп. Перед этим президент просил главу бюро прекратить расследование в отношении советника нацбезопасности президента США Майкла Флинна, который ушел в отставку на фоне скандала из-за телефонных разговоров с послом России Сергеем Кисляком. Впоследствии Трамп называл Коми худшим главой ФБР в истории США.

Бывший и.о. главы ФБР Эндрю Маккейб ранее неоднократно критиковал Трампа, отмечая, в частности, что тот был больше склонен верить президенту России Владимиру Путину, чем собственным спецслужбам. После увольнения Коми именно Маккейб инициировал расследования против Трампа. «Я стремился обеспечить делу [о возможном вмешательстве России в президентские выборы] твердую основу, так что, если бы меня вдруг сняли с поста, назначили на другую должность или уволили вообще, дело не могло быть закрыто и бесследно исчезнуть», — объяснял впоследствии и.о. главы ФБР.

Министра обороны Марка Эспера Трамп уволил в ноябре 2020 года. Американские СМИ тогда писали, что отношения президента и министра испортились на фоне разгона протестов движения Black Lives Matter летом. Трамп заявлял о намерениях использовать для этого военных на действительной службе, а Эспер не согласился с ним. Впоследствии Эспер говорил, что действия Трампа на своем посту ставили под угрозу нацбезопасность США.

Уильяма Барра Трамп назначил на должность генерального прокурора в феврале 2019 года, однако уже через год уволил его. До этого Барр обвинял Трампа в чрезмерном внимании к Минюсту в публикациях в Twitter, которые мешают работе ведомства. После своего увольнения Барр стал одним из самых главных критиков Трампа. В прошлом году он признавался, что дело против Трампа о незаконном хранении секретных документов «полностью его рук дело».

Марк Милли также был назначен на свою должность председателя Объединенного комитета начальников штабов Трампом. В последние месяцы его президентства, по информации The Washington Post, генерал в частном порядке дважды связался с китайским коллегой Ли Цзочэном и заверил его, что США не собираются атаковать Китай, а если бы намеревались — Милли предупредил бы об этом.

Генерал опирался на разведданные, согласно которым Пекин счел, что США готовятся к удару по Китаю, а потому может атаковать первым. Милли тогда же перенес учения американской армии в Индо-Тихоокеанском регионе и попросил поклясться высших офицеров, что, если Трамп распорядится о ядерном ударе, этого не произойдет без согласия Милли. Командующий тогда оценивал состояние Трампа как психическое расстройство.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Дональд Трамп Стив Бэннон расследование чиновники справедливость
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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