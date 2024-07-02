Обвиняемого в атаке на российский А-50 обменяли на митрополита Ионафана

Подозреваемого в атаке на российский А-50 на аэродроме в Мачулищах передали Киеву в рамках обмена на митрополита Ионафана и троих тяжелораненых российских военных по просьбе Путина, заявил Лукашенко

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Минск в ходе обмена военнопленными между Россией и Украиной вернул Киеву подозреваемого в попытке подорвать российский разведывательный А-50 на аэродроме в Мачулищах Николая Швеца по просьбе российского президента Владимира Путина, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню независимости республики (3 июля). Видео выступления опубликовал близкий к президенту Белоруссии телеграм-канал «Пул Первого».

«Я не знаю, свободен, не свободен. Наверное, свободен. Родители его встретили, диверсанта. Все было просто. Это была просьба президента России: если есть возможность, помочь освободить известного священнослужителя Ионафана. <...> Украинцы к нам с этой просьбой обратились. Я Путину говорю: «Что будем делать? Ваше решение?» Поэтому мы этого человека отдали в Украину, они нам отдали священника. <...> Никакие папы римские в этом не участвовали», — рассказал Лукашенко.

Также Киев передал Москве трех тяжелораненых российских военных: «Мы приняли их в районе Бреста, передали россиянам в районе Гомеля. <...> Один из известных людей, военных в Украине, сам предложил этих людей и попросил меня: «Возьмите их, потому что они умрут». Что мне было делать? Ну да, осудили бы мы этого человека на 10–15 лет, сидел бы он тут, нашу картошку ел с салом украинским или белорусским. Но погибли бы люди».

Митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (в миру — Анатолий Елецких) в августе 2023 года приговорили к пяти годам лишения свободы на Украине по нескольким статьям. В марте этого года стало известно о том, что у него произошел инсульт. 22 июня Московский патриархат сообщил об освобождении Ионафана по ходатайству митрополита Московского и всея Руси Кирилла и скором прибытии священнослужителя в Москву.

25 июня Украина и Россия обменялись военнопленными. Каждая сторона передала по 90 человек, обмен прошел при участии ОАЭ, сообщало Минобороны.