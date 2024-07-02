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Военная операция на Украине ,  
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Обвиняемого в атаке на российский А-50 обменяли на митрополита Ионафана

Лукашенко: в ходе обмена Минск вернул Киеву подозреваемого в атаке в Мачулищах
Сюжет
Военная операция на Украине
Подозреваемого в атаке на российский А-50 на аэродроме в Мачулищах передали Киеву в рамках обмена на митрополита Ионафана и троих тяжелораненых российских военных по просьбе Путина, заявил Лукашенко
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Минск в ходе обмена военнопленными между Россией и Украиной вернул Киеву подозреваемого в попытке подорвать российский разведывательный А-50 на аэродроме в Мачулищах Николая Швеца по просьбе российского президента Владимира Путина, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню независимости республики (3 июля). Видео выступления опубликовал близкий к президенту Белоруссии телеграм-канал «Пул Первого».

«Я не знаю, свободен, не свободен. Наверное, свободен. Родители его встретили, диверсанта. Все было просто. Это была просьба президента России: если есть возможность, помочь освободить известного священнослужителя Ионафана. <...> Украинцы к нам с этой просьбой обратились. Я Путину говорю: «Что будем делать? Ваше решение?» Поэтому мы этого человека отдали в Украину, они нам отдали священника. <...> Никакие папы римские в этом не участвовали», — рассказал Лукашенко.

Также Киев передал Москве трех тяжелораненых российских военных: «Мы приняли их в районе Бреста, передали россиянам в районе Гомеля. <...> Один из известных людей, военных в Украине, сам предложил этих людей и попросил меня: «Возьмите их, потому что они умрут». Что мне было делать? Ну да, осудили бы мы этого человека на 10–15 лет, сидел бы он тут, нашу картошку ел с салом украинским или белорусским. Но погибли бы люди».

Освобожденные в рамках обмена с Украиной военные прилетели в Москву
Политика

Митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (в миру — Анатолий Елецких) в августе 2023 года приговорили к пяти годам лишения свободы на Украине по нескольким статьям. В марте этого года стало известно о том, что у него произошел инсульт. 22 июня Московский патриархат сообщил об освобождении Ионафана по ходатайству митрополита Московского и всея Руси Кирилла и скором прибытии священнослужителя в Москву.

25 июня Украина и Россия обменялись военнопленными. Каждая сторона передала по 90 человек, обмен прошел при участии ОАЭ, сообщало Минобороны.

О происшествии на аэродроме в Мачулищах впервые сообщил телеграм-канал BYPOL (признан в Белоруссии экстремистским, сама организация признана террористической) 26 февраля 2023 года. По данным канала, там произошло два взрыва; также он опубликовал видео с полетом дрона, на котором видно, как беспилотник пролетает над взлетно-посадочной полосой и садится на антенну А-50, после чего улетает. На следующий день Минобороны Белоруссии показало видео с исправным самолетом, не уточнив, когда были сделаны кадры.

Спустя несколько дней Лукашенко заявил о задержании подозреваемого в нападении. По его словам, это был гражданин России с украинским паспортом, который родился в Кривом Роге и жил в Крыму. В 2014 году мужчину завербовали украинские спецслужбы, добавил белорусский президент.

Он утверждал, что СБУ разработала операцию по уничтожению А-50 вместе с ЦРУ США. Позже белорусский телеканал АТН показал кадры задержания подозреваемого в совершении нападения. Он представился гражданином Украины Николаем Швецом. Мужчина говорит, что сотрудничал с СБУ. На вопрос о том, за что он задержан, Швец ответил: «Подорвал самолет на аэродроме Мачулищи 26 февраля с помощью двух дронов».

Киев отверг обвинения в причастности к инциденту. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал попытку нападения на А-50 в Белоруссии «антитеррористическим актом», который совершили «местные партизаны».

Позже Лукашенко заявил, что по делу проходят 30 фигурантов. В КГБ Белоруссии отметили, что им может грозить смертная казнь.

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Александр Лукашенко Владимир Путин Белоруссия обмен пленными
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