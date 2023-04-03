В КГБ пригрозили смертной казнью фигурантам дела об атаке на самолет А-50

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 84,62 (+0,51) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 77,95 (+0,63) Инвестиции, 17:55
Постпред Ульянов рассказал о скором визите главы МАГАТЭ в Россию Политика, 18:10
Галустян заявил, что не намерен уезжать из России Общество, 18:05
Тренд на знания: почему стоит купить квартиру рядом с престижной школой РБК Недвижимость, 18:04
Индекс NASDAQ Composite показал лучший квартал с 2020 года Инвестиции, 17:58
Аутсайдер РПЛ в третий раз за сезон уволил главного тренера Спорт, 17:54
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:52
Адвокат сообщил о начале процедуры перевода Сапеги из Белоруссии в Россию Политика, 17:51
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Взрыв в Петербурге и гибель военкора Татарского. Что известно к 17:30 Политика, 17:50
Kyodo сообщило об изменении позиции Китая по Курильским островам Политика, 17:47
Российский тренер ушел из сборной Киргизии Спорт, 17:44
В Минфине назвали результаты единого налогового платежа за три месяца Финансы, 17:43
Художнику Черному запретили выходить по ночам за надпись «No war» Политика, 17:31
Россия приостановила выплату взносов в парламентскую ассамблею ОБСЕ Политика, 17:31
СК назвал терактом убийство военкора Татарского в Петербурге Политика, 17:29
Военная операция на Украине ,  
0 

В КГБ пригрозили смертной казнью фигурантам дела об атаке на самолет А-50

КГБ Белоруссии: фигурантам дела об атаке на А-50 в Мачулищах грозит смертная казнь
Фигурантами дела о попытке атаки на российский самолет А-50 на аэродроме в Мачулищах являются около 30 человек
Здание КГБ Белоруссии
Здание КГБ Белоруссии (Фото: Иван Руднев / РИА Новости)

Фигурантам уголовного дела по факту теракта на аэродроме Мачулищи против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 может грозить смертная казнь, сообщили в КГБ Белоруссии, передает телеканал ОНТ.

ОНТ отмечает, что фигурантами дела сейчас являются около 30 человек. По версии КГБ, атака была произведена «организованной группой под управлением иностранных спецслужб».

«Всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Беларуси (акт терроризма, совершенный организованной группой). Максимальная санкция предусматривает наказание вплоть до смертной казни», — цитирует телеканал ответ спецслужбы.

Впервые о происшествии на аэродроме в Мачулищах сообщил телеграм-канал BYPOL (признан в Белоруссии экстремистским, сама организация признана террористической) 26 февраля. В частности, он опубликовал видео с полетом дрона, на котором видно, как беспилотник пролетает над взлетно-посадочной полосой и садится на антенну А-50, после чего улетает. Вскоре Минобороны Белоруссии показало видео с исправным самолетом, не уточнив, когда именно были сделаны кадры. 7 марта КГБ Белоруссии заявил, что к инциденту причастны украинские спецслужбы.

Киев отвергает причастность к попытке взрыва самолета. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что попытку нападения на самолет А-50 в Белоруссии совершили «местные партизаны».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию.

Читайте на РБК Pro
Какие компании и отрасли могут резко вырасти за счет нейросетей
Забудьте про вдохновение: Сет Годин — о творческом мышлении
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
Как правильно признаваться в своих ошибках начальнику
Теги
Белоруссия КГБ А-50
Материалы по теме
В МВД Белоруссии раскрыли происхождение пытавшихся атаковать А-50 дронов
Политика
Белорусский канал опубликовал показания подозреваемого в атаке на А-50
Политика
Минобороны Белоруссии показало кадры с исправным самолетом А-50
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter