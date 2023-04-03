КГБ Белоруссии: фигурантам дела об атаке на А-50 в Мачулищах грозит смертная казнь

В КГБ пригрозили смертной казнью фигурантам дела об атаке на самолет А-50

Фигурантами дела о попытке атаки на российский самолет А-50 на аэродроме в Мачулищах являются около 30 человек

Здание КГБ Белоруссии (Фото: Иван Руднев / РИА Новости)

Фигурантам уголовного дела по факту теракта на аэродроме Мачулищи против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 может грозить смертная казнь, сообщили в КГБ Белоруссии, передает телеканал ОНТ.

ОНТ отмечает, что фигурантами дела сейчас являются около 30 человек. По версии КГБ, атака была произведена «организованной группой под управлением иностранных спецслужб».

«Всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Беларуси (акт терроризма, совершенный организованной группой). Максимальная санкция предусматривает наказание вплоть до смертной казни», — цитирует телеканал ответ спецслужбы.

Впервые о происшествии на аэродроме в Мачулищах сообщил телеграм-канал BYPOL (признан в Белоруссии экстремистским, сама организация признана террористической) 26 февраля. В частности, он опубликовал видео с полетом дрона, на котором видно, как беспилотник пролетает над взлетно-посадочной полосой и садится на антенну А-50, после чего улетает. Вскоре Минобороны Белоруссии показало видео с исправным самолетом, не уточнив, когда именно были сделаны кадры. 7 марта КГБ Белоруссии заявил, что к инциденту причастны украинские спецслужбы.

Киев отвергает причастность к попытке взрыва самолета. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что попытку нападения на самолет А-50 в Белоруссии совершили «местные партизаны».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию.