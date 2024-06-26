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Военная операция на Украине ,  
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Освобожденные в рамках обмена с Украиной военные прилетели в Москву

Ил-76 с освобожденными в рамках обмена с Украиной военными прилетел в Москву
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Военная операция на Украине

Самолет Ил-76 с российскими военнослужащими, которых освободили из плена на Украине в рамках обмена, приземлился в Москве.

Военных доставили в Москву для лечения и реабилитации. Им также окажут необходимую психологическую помощь.

Каждая сторона передала по 90 человек. Обмен произошел при посредничестве ОАЭ.

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В предыдущий раз Москва и Киев обменивались пленными 31 мая. Тогда стороны передали по 75 военнослужащих. Это был первый обмен военнопленными с февраля.

Омбудсмен Татьяна Москалькова обвиняла в приостановке обмена на несколько месяцев Украину, которая «постоянно выставляет новые надуманные требования».

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Теги
военнопленные Украина Россия обмен пленными ОАЭ
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