Ил-76 с освобожденными в рамках обмена с Украиной военными прилетел в Москву

Освобожденные в рамках обмена с Украиной военные прилетели в Москву

Самолет Ил-76 с российскими военнослужащими, которых освободили из плена на Украине в рамках обмена, приземлился в Москве.

Военных доставили в Москву для лечения и реабилитации. Им также окажут необходимую психологическую помощь.

Каждая сторона передала по 90 человек. Обмен произошел при посредничестве ОАЭ.

В предыдущий раз Москва и Киев обменивались пленными 31 мая. Тогда стороны передали по 75 военнослужащих. Это был первый обмен военнопленными с февраля.

Омбудсмен Татьяна Москалькова обвиняла в приостановке обмена на несколько месяцев Украину, которая «постоянно выставляет новые надуманные требования».